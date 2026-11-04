Raquel Lyra pode ser candidata a presidente, diz ministro

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Ministro da Agricultura e Pecuária, o pernambucano André de Paula (PSD) avalia que sua correligionária, a governadora reeleita Raquel Lyra, pode ser um nome para a disputa da Presidência da República nos próximos anos. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o auxiliar do presidente Lula (PT) teceu elogios à gestora, e disse enxergá-la como um futuro nome para o Palácio do Planalto. As palavras de André reforçam as do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que tem colocado Raquel como presidenciável já para 2030.

"Raquel é uma governadora vitoriosa, uma política de mão cheia. Não me lembro dela perder alguma coisa. Foi assim em duas vezes como prefeita de Caruaru, como deputada estadual, nos concursos que fez, e na eleição para governadora. Ela agora foi emancipada, porque enfrentava o candidato mais difícil, um político jovem, competente, carismático, com DNA político, filho e bisneto de grandes políticos de Pernambuco. Se tivesse que escolher um candidato duro de bater, era João Campos (PSB). E Raquel bateu, e bateu bem", disse André. "Imagino que uma das preocupações de Raquel agora seja nacionalizar mais a imagem que ela tem. Ficou muito em Pernambuco, mas acho que com a máquina e os novos desafios, ela vai se nacionalizar. Quando o povo conhecer Raquel, vai se encantar", completou.

O ministro evitou comentar a estratégia da aliada, que adotou uma posição neutra no segundo turno em vez de apoiar Lula. "A estratégia que ela adotou é muito pessoal. Se assemelha ao que fez na primeira eleição e teve resultado positivo. Pessoalmente entendo que ela tem uma relação com o presidente Lula, que nos dá o conforto de que Pernambuco e Brasil seguirão juntos", ressaltou. "A eleição foi muito radicalizada. O presidente Lula não podia deixar de ter palanque em Pernambuco, e o PT estava na chapa de João Campos. Houve um esforço, que quase deu certo, para que o presidente não estivesse em Pernambuco no primeiro turno. Se fosse, o resultado poderia ter sido diferente, maior. No segundo turno ela fez uma opção. Não me cabe dizer se ela acertou ou errou, me cabe respeitar a decisão dela e o resultado expressivo que ela teve em Pernambuco", completou André.

Para ele, o PSD deve continuar apoiando o governo do presidente Lula, mesmo após ter lançado Ronaldo Caiado (PSD) à sucessão. André destacou a lealdade dos pessedistas no Congresso Nacional, o que deverá continuar após 2027, com a nova bancada eleita de 43 deputados. Ele ainda alfinetou as críticas à legenda, que entregaria mais votos que partidos de esquerda como PCdoB e PSB.

"Se for olhar os indicativos de votação do terceiro governo do presidente Lula, o PSD é quem tem maior índice de apoio ao governo na Câmara dos Deputados. Acho que isso vai seguir acontecendo. O PSD se comportou com muita lealdade. Hoje, todos os partidos de centro têm uma divisão, que espelha a polarização regional. Evidente que em algumas votações, dos nossos 43 deputados, o governo vai ter o apoio de 30. Mas veja, um partido mais infiel do centrão, vai botar 20 votos. Dá duas vezes o PCdoB, que é alinhado, dá mais que o PSB. Então o presidente tem que fazer uma construção. Ele sabe que nos momentos mais difíceis, na economia, contou com nosso apoio", destacou André.

O ministro avalia que a opção da sigla por Caiado causou desmobilização, por conta do perfil dele, mais ligado à direita, o que desagradou aliados do Nordeste mais ligados a Lula. "Se o partido tivesse tido êxito naquela pretensão de construir uma candidatura e ela fosse à frente, você tinha Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Você teria um grau de adesão de forças que estiveram com o presidente Lula maior do que quando passou a ter a candidatura de Caiado. Nosso partido é de centro, e o candidato que colocamos nas ruas tem um histórico de direita. Veja que os estados do Nordeste ficaram em profundo desconforto, e não foi uma campanha fácil por esses aspectos. Quando se tem uma candidatura majoritária, você concorre para ter maior nitidez, mas essa foi feita de última hora e isso nos impôs um preço diante das pessoas que às vezes não compreendem todos os detalhes de como a candidatura se deu", analisou.

André disse que não tem sinalização se continuará no Ministério, mas que trabalha visando 4 de janeiro, quando encerra o atual mandato do presidente. "Quem decide o Ministério é o presidente. Não houve nenhuma conversa em relação a permanência. É algo que entendo que, no momento oportuno, o presidente fará. Evidente que ele vai promover mudanças, é absolutamente natural que isso ocorra. Agricultura é uma pasta muito cobiçada, compreendo isso, e assim como me sinto extremamente lisonjeado por ter merecido a confiança do presidente Lula em dois ministérios (antes ele comandou a Pesca e Aquicultura), é uma distinção e uma gratidão que sempre terei e vou colocar com orgulho no currículo. Ser ministro do único presidente quatro vezes eleito pelo voto no Brasil. Entendo que no momento oportuno ele fará suas escolhas e divulgará. Se isso implicar em encerrar a minha relação no ministério, digo que vou ter pelo resto da vida uma enorme gratidão e orgulho pelo que construímos no agro sob comando do presidente Lula", concluiu.

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