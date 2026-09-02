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Eleições 2026 Raquel Lyra promete entregar 15 novas escolas técnicas e ampliar ensino integral e profissional Governadora e candidata à reeleição adicionou propostas ao plano de governo 2027-2030

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra, adicionou ao plano de governo para o quadriênio 2027-2030 o compromisso de ampliar o ensino integral e profissional e concluir e equipar 15 novas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs).

Na educação infantil, Raquel também prevê entregar todas as creches que estão em construção e garantir os custos de funcionamento das unidades durante o primeiro ano, até que as prefeituras possam assumir as despesas.

As propostas dão continuidade à política de investimentos que vem sendo executada na rede estadual desde 2023.

Por meio do programa Juntos pela Educação, a gestão Raquel está fazendo o maior investimento na rede pública de ensino da nossa história, garantindo R$ 5,5 bilhões para a área.

“Já mostramos que é possível fazer uma educação pública que cuida, acolhe e abre caminhos para os nossos estudantes. Agora, nosso compromisso é avançar ainda mais, levando creches para mais municípios, ampliando a educação integral e profissional e garantindo escolas cada vez mais estruturadas. Queremos que cada pernambucano tenha a oportunidade de aprender, se desenvolver e construir o seu próprio futuro”, afirmou Raquel.

A candidata também propõe ampliar a Educação Integral, a Educação Profissional e Tecnológica e os programas de intercâmbio de estudantes, fortalecendo iniciativas como o Ganhe o Mundo.

O plano prevê ainda a conclusão das obras de restauração do Liceu de Artes e Ofícios, do Ginásio Pernambucano e da Fábrica Tacaruna, além do início das atividades do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CEFORPE) e da nova ETE de Hotelaria e Gastronomia.

Na infraestrutura, os avanços já são concretos. Desde 2023, 505 escolas foram totalmente climatizadas. A gestão também realizou mais de 13,6 mil nomeações na educação, entre professores, analistas e assistentes.

Além disso, pela primeira vez na história, 100% das escolas de Pernambuco contam com psicólogos atuando junto a professores e estudantes. Raquel também garantiu o aumento de 43% no teto de gratificação das funções técnicos-pedagógicas e pagamento histórico de R 3,4 bilhões dos precatórios do FUNDEF.

Entre as ações já implementadas está o Pix Tênis, que garante recursos para a compra de calçados pelos estudantes da rede estadual. Só em 2026, a iniciativa já contemplou 387 mil estudantes com o benefício de R$ 150.

*Com informações da assessoria

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