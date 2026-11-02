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Executivo estadual Raquel Lyra reassume o governo de Pernambuco nesta terça-feira e mira a RMR Gestora entrega 128 casas em Igarassu e areninha em Camaragibe, cidades administradas por aliados

Uma semana depois de dividir-se entre Madri, capital espanhola, e Paris, capital francesa, a governadora Raquel Lyra (PSD) chegou a Pernambuco nessa segunda-feira (2). Na tarde desta terça-feira (3) retoma as agendas públicas e começa por dois municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), cujos prefeitos são seus aliados.

Está prevista para as 15h a entrega de 128 casas do Condomínio Jardim Monjope III, na Estrada de Monjope, em Igarassu. A iniciativa integra o programa Morar Bem Pernambuco, na modalidade Entrega Garantida. Os imóveis correspondem à última parte do residencial, totalizando 431 moradias.

Igarassu, cidade comandada pela prefeita Elcione Ramos (PSD), garantiu à governadora 39.366 votos (59,44% dos votos válidos) na eleição de outubro deste ano.

Ainda hoje, por volta das 18h, na agenda oficial, Raquel Lyra estará em Camaragibe, para inaugurar a segunda Areninha, entregue pelo governo de Pernambuco. O equipamento faz parte do programa estadual que implanta espaços esportivos em todas as regiões.

Administrado pelo prefeito Diego Cabral (PSD), o município assegurou 55.264 votos (57,32% dos votos válidos).

Energia

Na Espanha, Raquel Lyra avançou em parcerias para energia renovável, embutimento de fiação e modernização da rede elétrica. Ela se reuniu com o presidente executivo global da empresa de eletricidade Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, e com o diretor-presidente da Neoenergia no Brasil, Eduardo Capelastegui Saiz.

O encontro teve como objetivo acompanhar a renovação da concessão da Neoenergia Pernambuco até 2060, com aplicação de R$ 9,7 bilhões no estado até 2030. No Bairro do Recife, serão R$ 350 milhões para a rede elétrica.

Ônibus

Na sexta, em Paris, a governadora se encontrou com representantes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para discutir iniciativas voltadas à modernização e à descarbonização da frota de ônibus do Grande Recife.

No encontro, foram apresentadas ao diretor adjunto do Departamento da América Latina da AFD, Alain Humen, possibilidades de financiamento para viabilizar ações para o avanço da mobilidade urbana sustentável e da transição energética em Pernambuco.

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