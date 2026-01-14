A- A+

Governo de Pernambuco Raquel Lyra volta de férias e deve acelerar entregas e articulações para a eleição deste ano Governadora chega no dia em que a CCLJ da Alepe vai distribuir projetos do Executivo para análise

Quem apostou que a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), tenha perdido o ritmo de entregas depois dos pouco mais de dez dias de férias na Espanha esqueça. A partir de agora, ela deve acelerar vistorias, assinaturas de ordens de serviço e inaugurações.

De acordo com a legislação eleitoral, gestores-candidatos só poderão fazer entregas até 4 de julho. Mas o desafio da governadora, que também preside o partido no estado, é agilizar as articulações para garantir apoios, aparar arestas e definir as chapas para deputados estadual e federal e os dois candidatos ao Senado.

Raquel Lyra retorna ao Palácio das Princesas no dia em que o presidente da Comissão de Justiça, deputado Alberto Feitosa (PL), deve distribuir três dos quatro projetos enviados pelo Executivo para o período extraordinário.

A quarta matéria - a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 - vai para a Comissão de Finanças e ainda não há data. ACasa aguarda resposta do Judiciário ao recurso impetrado contra liminar do Tribunal de Justiça que manteve a versão da LOA com os vetos da governadora, suspendendo a versão do Legislativo.

Raquel Lyra só terá agenda pública amanhã: a posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), Carlos Neves, às 17h, no Recife Expocenter, Centro do Recife.

Na sexta, às 9h, entrega a Igreja Matriz de Santo Antônio, também no Centro do Recife, que começou a ser restaurada em setembro de 2024.

À tarde, estará em Serra Talhada para entregar o Habitacional Vanete Almeida. Termina a sexta-feira no Festival Pernambuco Meu País Verão, em São José da Coroa Grande, no Litoral Sul.

Flávio Dino na Amupe

A assessoria de Flávio Dino confirmou participação do ministro do STF na abertura do 9º Congresso da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe). O encontro será no Recife Expocenter, nos dias 27 e 28 de abril. A Amupe também está com nova identidade visual: mais moderna, traz as cores da bandeira do estado.

Senado na mira

Para tentar evitar burburinhos de que não seria mais candidato, o ministro Silvio Costa Filho anunciou ontem que deixa o cargo em abril, prazo final para disputar uma vaga no Legislativo. A decisão, no entanto, não resolve o problema do prefeito João Campos, que tem, pelo menos, quatro nomes para duas vagas ao Senado.

Creches entregues

As 250 creches prometidas por Raquel Lyra serão entregues. A garantia é do secretário de Educação, Gilson Monteiro Filho. Ele disse àRádio Folha que não lhe agrada ‘o quanto pior, melhor”, pregado por parte da oposição. Apenas uma unidade foi entregue até agora.

Nova baixa

Principal nome da oposição em Buíque, o ex-candidato a prefeito Jobson Camelo (Republicanos) anunciou apoio à pré-candidatura do prefeito João Campos ao Palácio das Princesas. Camelo era aliado de primeira hora da governadora Raquel Lyra.

