Raquel não ficará com Lula, aponta Eduardo Leite

Pré-candidato à Presidência da República, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), acredita que contará com o reforço da governadora Raquel Lyra (PSD) em seu palanque. Apesar dos acenos da gestora ao presidente Lula (PT), o gaúcho acredita que a correligionária “virá no momento certo”. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", Leite falou das costuras de sua legenda para uma candidatura alternativa à polarização, movimento que teria sido estimulado após a confirmação de Flávio Bolsonaro (PL) como nome da direita.

A governadora Raquel Lyra tem feito acenos ao presidente Lula (PT), sugerindo que possa formar palanque para ele. Isso fragiliza o PSD, caso o partido lance candidato?

A governadora Raquel é uma grande amiga, uma pessoa por quem tenho uma grande admiração, mulher forte, aguerrida, talentosa, competente, se dedica muito, tem uma paixão por Pernambuco que é admirável. Quando participamos de uma eleição e somos eleitos, junto conosco são eleitos parlamentares, senadores, deputados e o presidente da República. E a gente trabalha com quem foi eleito. A governadora Raquel tem que trabalhar com o presidente Lula, nós também buscamos trabalhar com ele no Rio Grande do Sul. Agora, do ponto de vista político-eleitoral, naturalmente ela vai encontrar o melhor caminho que consiga traduzir para a população pernambucana a sua capacidade de diálogo e de composição política em favor de Pernambuco.

Então essa proximidade com o PT é circunstancial?

Hoje, o que está posto para o cidadão é a polarização, a mesma que se repetiu nas últimas duas eleições, entre lulistas e bolsonaristas, que não tem rendido ao Brasil grandes avanços, na minha visão. Eu confio na nossa capacidade de trazer, a partir de um caminho alternativo, mobilização suficiente que dê aos agentes políticos em cada estado a capacidade de ajudar a construir o caminho do meio, o caminho alternativo que eu defendo, da moderação e do equilíbrio. No momento certo isso vai acontecer. Entendo que Raquel precisa dialogar e construir com aquelas forças que vão ajudar no seu projeto local para Pernambuco, dialogando também dentro do ambiente que nacionalmente está posto. Mas, no momento adequado, tenho certeza de que se viabilizará a participação efetiva dela também no caminho alternativo.

O governo Lula melhorou a economia do país?

Se você olhar indicadores econômicos para o curto prazo, aparentemente tem essa impressão. Mas preocupa muito a sustentação desses indicadores. Os níveis de desemprego podem estar mais baixos, mas é verdade também que os programas assistenciais, que são meritórios, acabam retirando muitas pessoas da procura pelo mercado de trabalho. Elas acabam sendo estimuladas a fazer bicos, em vez de procurar um emprego formal, para manter a renda que têm dentro daquele programa. De outro lado, a gente tem uma economia que vai sendo anabolizada por instrumentos do orçamento público e está demonstrando claramente que não vai ser capaz de suportar isso ao longo dos próximos anos. Quem diz isso não sou eu, são os próprios relatórios do governo federal, do Ministério do Planejamento e da Fazenda, que indicam que, cada vez mais, as despesas obrigatórias vão consumindo o orçamento, a ponto de não haver muito espaço para as despesas discricionárias.

Qual seria a melhor narrativa para se ganhar a eleição deste ano?

Uma ótima pergunta. Basicamente todos nós que estamos na vida pública desejamos ganhar uma eleição. Mas uma coisa que me recuso a fazer é simplesmente atender a onde os ventos estão soprando, para falar aquilo que agrade numa circunstância só para ganhar as eleições. Claro que não é exatamente simpático você falar que vai ter que fazer reformas estruturantes, há resistências a isso. Mas é necessário, o país precisa fazer, e eu acho que o eleitor quer ver políticos falando com honestidade, inclusive sobre temas impopulares. Porque a população está de saco cheio de políticos que moldam seus discursos ao sabor dos ventos. Além disso, vamos ter que trazer debates sobre segurança pública.

Como vê essa polarização entre lulistas e bolsonaristas?

Tenho muita convicção de que muitos brasileiros, assim como eu, não se conformam com essa polarização que está aí. Polarização sempre houve, mas o que mais a gente assiste no debate político entre esses dois polos é a tentativa de destruição um do outro. Entendo que política tem que ser sobre construir algo melhor, construir um Brasil diferente. Então vou trabalhar fortemente a partir do meu partido, do PSD, para que a gente possa ajudar a construir um caminho alternativo a essa polarização.

O senhor é lembrado para liderar essa terceira via...

Assim como eu defendo que haja um caminho alternativo, eu me disponho a liderar esse caminho. Fui prefeito da minha cidade, Pelotas, administrei em situações difíceis. Depois, como governador do Estado, tive que enfrentar uma crise fiscal violenta. O Estado não conseguia pagar contas básicas. A gente trabalhou muito para poder regularizar essa situação, hoje temos capacidade de investimento. Não está perfeito, mas está muito melhor do que quando assumimos o governo. Internamente no PSD, junto a outras forças políticas, estamos discutindo quem melhor possa liderar esse projeto alternativo a essa polarização que está posta.

As discussões vão se acelerar agora em janeiro?

Naturalmente temos um prazo fatal em abril, que é o de desincompatibilização. Entendo que estamos no início do ano, agora se abrem efetivamente as discussões do ano eleitoral, e tudo vai se definir com a boa conversa, com o bom diálogo que a política exige. O que o presidente Gilberto Kassab tem destacado é que não estaremos nem com Lula nem com Bolsonaro. A participação de membros do PSD no governo do presidente Lula se relaciona ao fato de o partido não ter tido candidato em 2022 e de alguns dos integrantes terem apoiado a eleição dele. Agora, a determinação é ter uma candidatura própria, especialmente dentro desse cenário em que o campo bolsonarista escolhe Flávio Bolsonaro (PL), alguém da família.

Esse movimento aparentemente travou as articulações do centro...

Se houvesse uma disposição daquele campo de fazer um gesto mais em direção ao centro, que poderia ser inclusive representado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), haveria a disposição do PSD de apoiar. Mas não é isso que se apresenta. O que se apresenta é justamente essa radicalização, na intensificação dessa polarização. A definição da direita por Flávio como candidato reforça a disposição do PSD, isso nas palavras do próprio presidente Kassab, de ter uma candidatura.

O governador Ratinho Júnior (PSD) deu sinais de que não pretende entrar nessa disputa. Deve sobrar para o senhor então?

É difícil dizer ainda. Tenho um grande respeito pelo governador Ratinho, um querido amigo. Se desejarmos e entendermos que ele deva ser o nome, vai contar com o meu integral apoio. Da mesma forma, tenho certeza de que, se chegarmos ao entendimento de que o meu nome deva liderar esse processo, também terei o apoio dele e de outros líderes do partido para tentar construir um caminho alternativo.

Caso não dispute a Presidência, seu caminho será o Senado?

Essa decisão não é apenas minha. Tenho essa disposição, não me conformo com a polarização radicalizada que está posta. No momento adequado vamos tomar essa decisão. Se for outro caminho, vamos olhar para a eleição local do Rio Grande do Sul e para como melhor eu posso colaborar no processo sucessório. Se isso envolver uma candidatura ao Senado ou não, será definido no tempo certo.

Como o senhor vê o papel do Nordeste hoje para a disputa eleitoral e para o Brasil?

O Nordeste não é um problema a ser administrado, e sim uma potência a ser destravada. Reúne quase um quarto da população e tem enorme potencial em energias renováveis. Isso exige reforço à inclusão produtiva dessa população, algo estratégico para o Brasil.

O vice da sua chapa sairia da região?

Sem dúvida há possibilidade de bons nomes do Nordeste. Mas não contem comigo para qualquer movimento de divisão do Brasil entre regiões, classes sociais, raças, crenças ou orientação sexual. O país precisa promover a união.

Caso venha a ser o candidato, qual seria seu principal diferencial?

A independência. Não apoiei nem Lula nem Bolsonaro em 2022 porque não representam a minha forma de ver o mundo. Optei por um caminho mais difícil, mas coerente, para manter minha capacidade de oferecer uma alternativa ao Brasil.

