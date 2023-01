A- A+

Reunião Raquel quer estreitar relações e criar métodos de trabalho com prefeitos do Agreste Governadora se reuniu com os 71 prefeitos da Região Agreste nesta segunda-feira (30)

Depois de se reunir com os 71 prefeitos da Região Agreste, nesta segunda-feira (30), a governadora Raquel Lyra (PSDB) afirmou que o encontro foi não só para ouvi-los, mas sobretudo encontrar uma metodologia de trabalho que permita reduzir a distância entre o estado e municípios. Para essa reunião, a governadora solicitou, antecipadamente, que cada um dos prefeitos levassem a ela três prioridades, de preferências coletivas.

Essa foi a terceira reunião da governadora com os gestores municipais. A primeira foi com os 14 prefeitos da Região Metropolitana do Recife; a segunda, com os 43 da Zona da Mata. Pouco depois das 14h, Raquel deu início a quarta e última reunião,desta vez com os prefeitos do Sertão.

“Sem sombra de dúvidas, segurança hídrica, de acesso à agua, emprego, infraestrutura para as estradas, de saúde e segurança pública são temas que têm tocado a vida de todos os pernambucanos e são trazidos pelos prefeitos”, explicou a governadora.

De acordo com Raquel, a ideia é construir uma estratégia para elencar prioridades e conseguir ser mais eficiente na atuação do governo. “Estreitar relações e criar métodos de trabalho. Prefeito não pode se reunir só para tirar foto, se não for para trabalhar”, acrescentou.

O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Aragão (PP), afirmou que as prioridades para a cidade que precisam do apoio do estado são a BR-104, “que há 12 anos está parada e é fundamental para o desenvolvimento do polo de confecção”, e o abastecimento de água. “Santa Cruz é uma cidade de cem mil habitantes, mas que chega água uma vez por mês nas torneiras, quando chega, porque há bairros que nem são atendidos”, reclamou.

Fábio disse que o município já iniciou as tratativas para a construção de um hospital, mas como já estava o plano de governo de Raquel uma maternidade, resolveu transformar o projeto em um hospital geral e maternidade. “Nesse caso, a gente trouxe um presente para ela, porque vamos construir esse hospital e queremos a manutenção junto com o governo do estado”, afirmou.

Precariedade na distribuição de água também tem sido uma das queixas da prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino (UB). “Bezerros tem grandes bairros como Encruzilhada de são João, que não tem água. Isso também tem afetado a produção de tomates nos distritos”, explicou a gestora bezerrense.

Lucielle acrescentou que outra questão importante diz respeito à segurança pública, que, segundo ela, é uma pauta comum da região. “Também falamos sobre educação, com prioridade aos centros de educação infantil e às creches”, complementou.

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), que foi vice de Raquel e a substituiu quando ela abdicou à prefeitura para disputar o governo, disse que o pleito comum que ele levou à governadora foi a criação do Batalhão exclusiva da Polícia Militar. “Com o ingresso de novos oficiais, dá-se mais condições aos batalhões de outras cidades”, completou.

Rodrigo também pediu o reforço tanto de pessoal quanto do grupamento de bombeiros de Caruaru, que também cerca de 20 outras cidades. O terceiro pedido de Pinheiro foi o compartilhamento das ações e investimentos do aeroporto da cidade.

“A gente sabe que o aeroporto está muito bem localizado, no coração do distrito industrial. A prefeitura já vem fazendo a parte dela, mas é importante esse compartilhamento nos investimentos, até numa possível ampliação do aeroporto, já que a gente tem o espaço que pode ser cedido para que possamos receber não só voos comerciais, mas de transporte de cargas em maior porte”, reforçou o prefeito.

