Política Ratinho Jr. diz que aceitará "desafio" se for escolhido para disputar a Presidência pelo PSD No mesmo dia, presidente do PSD, Gilberto Kassab, diz que governador do Paraná é nome mais forte da sigla para o pleito

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), diz que aceitará ser o candidato do partido para a disputa presidencial em 2026 caso o seu nome seja escolhido internamente. A declaração foi dada a jornalistas em um evento no Palácio Iguaçu.

"Mais do que nomes é projeto. Quem vai ter a capacidade de liderar um novo projeto para o Brasil. Se meu nome for esse nome escolhido internamente, eu fico muito honrado e obviamente vou aceitar o desafio. Mas isso é uma coisa que tem de ser construída internamente", disse o governador do Paraná, que afirmou ainda:



"Não é eu ser candidato, é apoiar alguém que possa conseguir aglutinar melhor um novo Brasil. As pessoas não estão mais aguentando esse ambiente de briga política".

No mesmo dia, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que Ratinho Jr. é o nome mais forte dentro da sigla para disputar a presidência. Outra possibilidade é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deixou o PSDB e se filiou ao novo partido em maio de 2025.

"Nós temos dois pré-candidatos, ou é o Ratinho Junior, ou é o Eduardo Leite. E ambos, tenho entendimento que, no momento certo, aquele que estiver em melhores condições será nosso candidato. Hoje, o Ratinho Junior está em melhores condições. A decisão, sendo hoje, seria ele. Mas isso a gente decide nas próximas semanas", disse Kassab à EPTV.

