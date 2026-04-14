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Paraná Ratinho Jr. escolhe candidato à sucessão no governo do Paraná Governador deu preferência à nome que não figura entre os principais cotados do partido para disputar o Palácio do Iguaçu, escanteando o ex-secretário das Cidades, Guto Silva

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), escolheu o ex-secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex como candidato ao comando do Executivo do estado no pleito deste ano. A decisão foi comunicada na noite de ontem, após um cenário de indefinição da sucessão de Ratinho desde o anúncio de que ele permaneceria no cargo e desistiria de se lançar candidato ao Planalto.

Em nota, a assessoria de Ratinho afirmou que ele "bateu o martelo" pela escolha do ex-secretário, que também preside o diretório estadual do PSD, em função das "grandes obras de infraestrutura que pesaram a favor dele". No comunicado, foram listadas obras de construções de pontes no estado e projetos de expansão de rodovias, além da reforma do Porto de Paranaguá, o principal do estado, que teriam sido liderados por Sandro Alex.

O ex-secretário de Infraestrutura não estava entre os principais nomes cotados por interlocutores para a sucessão do governador. Antes, o ex-secretário das Cidades, Guto Silva (PSD), era visto como o favorito pela proximidade com o governador e chegou a deixar o comando da pasta dentro do prazo de desincompatibilização, encerrado no último dia 4. Ele, no entanto, preocupava alas do PSD e acabou preterido por desempenhar abaixo do esperado nas pesquisas de intenção de voto, principalmente diante do adversário e senador Sergio Moro (PL), aposta do bolsonarismo no estado.

Também foram cotados o presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Curi, que, ao ser preterido como sucessor de Ratinho dentro do PSD, migrou para o Republicanos para lançar uma candidatura própria. Além dele, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foi considerado, mas ele também deixou o PSD e foi em direção ao MDB para construir um projeto próprio. O atual prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), também teve o nome ventilado, mas decidiu permanecer no cargo e terminar o mandato, não se desincompatibilizando. Internamente, tem sido avaliada a possibilidade de uma chapa que una Curi e Greca.

Saiba quem é Sandro Alex

Formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Sandro Alex trabalhou como radialista e advogado, mas, em 2010, foi eleito deputado federal do Paraná pela primeira vez, e reeleito em 2014 e 2018. Já em 2019, durante o primeiro ano de mandato de Ratinho, assumiu como Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná.

Em 2022, foi eleito para o quarto mandato como deputado federal, até se licenciar para assumir novamente o cargo de Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística.

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