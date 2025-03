Ratinho Júnior assume pretensão de disputar Presidência da República: "Grande sonho"

A- A+

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), assumiu nesta quarta-feira sua pretensão de disputar a Presidência da República nas eleições do próximo ano. Durante evento do Grupo de Líderes Empresariais, Lide, em Pernambuco, Ratinho afirmou ser um "grande sonho" e estar à disposição do PSD.

— Seria, sem dúvida, um grande sonho ter a oportunidade de ser candidato e discutir o país. Represento uma nova safra da política do Brasil e nós temos a obrigação de colaborar com uma nova forma de se ver a gestão pública — afirmou.

O governador ponderou, contudo, que este passo será dado internamente dentro do partido, dando a entender que ainda falta a validação do presidente nacional, Gilberto Kassab.

Na terça-feira, em outro evento do Lide, mas em Brasília, Kassab defendeu o nome de Ratinho Júnior e disse que o governador está certo na disputa.

— Se o Brasil for presidido por Ratinho Júnior, o povo tende a ganhar — afirmou.

O governador do Paraná é um dos quatro chefes estaduais da direita que se colocam como possíveis candidatos. Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, fazem movimentos semelhantes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por sua vez, tem dito que irá concorrer à reeleição, mas seria o preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesta quarta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) tornou Bolsonaro réu na trama golpista, Ratinho fez um aceno e afirmou que o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República deveria ter ocorrido no plenário da Corte, e não na 1ªTurma.

