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ELEIÇÕES 2026

Ratinho Júnior declara apoio à candidatura de Caiado à Presidência: "Homem aprovado como gestor"

Governador de Goiás será anunciado nesta segunda-feira como o cabeça de chapa do PSD na corrida eleitoral

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Os governadores Eduardo Leite (RS), Ronaldo Caiado (GO), Ratinho Jr. (PR), e o presidente do PSD, Gilberto KassabOs governadores Eduardo Leite (RS), Ronaldo Caiado (GO), Ratinho Jr. (PR), e o presidente do PSD, Gilberto Kassab - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, elogiou a escolha de Ronaldo Caiado como o candidato à Presidência da República pelo PSD.

O governador goiano será oficializado nesta segunda-feira (30) como o nome do partido na corrida eleitoral durante evento em São Paulo com a presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

Favorito do PSD para ser candidato à presidente, Ratinho Júnior anunciou a desistência de concorrer ao cargo na semana passada. Após a confirmação do nome de Caiado, o mandatário paranaense classificou processo de escolha interna do PSD como um "exemplo de compromisso com a democracia".

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"A definição do partido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reforça que a legenda apostou num homem aprovado como gestor, com trabalho reconhecido nacionalmente, sobretudo, em áreas vitais como educação e a segurança", afirmou Ratinho Júnior. "O entusiasmo (de Caiado) em servir é fonte de inspiração para todos aqueles que acreditam num Brasil moderno, que ofereça oportunidade aos jovens e reconheça a força da iniciativa privada como fonte de crescimento", acrescentou.

Apesar do apoio a Caiado, Ratinho Júnior publicou uma mensagem de "reconhecimento" ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também pleiteava a indicação. O paranaense elogiou a "grandeza e o espírito público" de Leite, destacando o seu papel no reequilíbrio fiscal gaúcho e o seu reposicionamento no cenário nacional.

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