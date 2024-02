Ratinho Júnior vira alvo de pedido de impeachment após nomear diretor condenado por fraude

A- A+

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), é acusado de crime de responsabilidade por sua oposição, que pede o impeachment do paranaense. O motivo por trás da indignação é a nomeação de José Eduardo Bekin como diretor da Invest Paraná — em 2002, Bekin foi condenado pela Justiça Federal a oito anos e seis meses de prisão por formação de quadrilha, falsidade ideológica e sonegação fiscal.

— Cadê a transparência, o combate a corrupção, a moralidade, a meritocracia, o compliance do governo? — questiona o deputado estadual Requião Filho (PT), que lidera a oposição a Ratinho Júnior e é o autor do pedido de impeachment.

Em 1999, Bekin e outros três empresários foram denunciados pelo Ministério Público Federal por irregularidades na empresa Unipreço Atacadista de Produtos R$ 1,99, que teria utilizado documentos falsos para abrir contas bancárias e importar produtos. O MPF estimou uma sonegação fiscal equivalente a R$ 5,3 milhões.

O diretor respondeu o processo em liberdade, que preescreveu. Este, inclusive, é o argumento utilizado pela assessoria de imprensa de Ratinho Júnior. Em nota, o governo diz que as denúncias apresentadas são antigas de decisões "já cumpridas". (Leia a nota no final da reportagem).

A oposição também alega que o diretor da Invest Paraná deve R$ 28 milhões para o estado, o que também é contra argumentado por Ratinho Júnior. "A empresa que ele trabalhou foi extinta em 1999. O passivo que cabe a ele está sendo discutido em âmbito judicial e, uma vez que haja nova decisão, será devidamente regularizado", diz trecho do posicionamento.

O que diz o governo do Paraná

O Governo do Paraná esclarece que a Invest Paraná é um Serviço Social Autônomo (SSA) que tem sob sua responsabilidade atrair investimentos privados e melhorar o ambiente de negócios do Estado. Nos últimos anos, a SSA ajudou a atrair mais de R$ 220 bilhões em novas plantas industriais, consolidados com grandes empresas nacionais, multinacionais e cooperativas, o que ajudou o Paraná a bater recorde na geração de emprego e impulsionar a economia.

As alegações apresentadas contra o diretor-presidente da entidade se referem a fatos antigos já esclarecidos por ele, ou seja, não há fato novo. As decisões já foram cumpridas ou se referem a acontecimentos prescritos. Em relação à dívida apontada, a empresa em que ele trabalhou foi extinta em 1999, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda. O passivo que cabe a ele está sendo discutido em âmbito judicial e, uma vez que haja nova decisão, será devidamente regularizado.

