Raul Jungmann propõe reformulação da segurança pública em palestra no Recife

O consultor e ex-ministro da Segurança Pública e da Defesa Raul Jungmann realizou palestra, na noite de ontem, com o tema "O grave problema da segurança pública no país e nos estados tem jeito?". O painel fez parte da programação do Projeto Pernambuco em Perspectiva – Estratégia de Longo Prazo, no Empresarial RioMar 05, Zona Sul do Recife.

A palestra reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil. A editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, prestigiou o evento representando o presidente do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro.

“O que chamamos hoje de sistema de segurança pública no Brasil não é um sistema — e mais do que isso: é funcional à violência, à criminalidade e à insegurança”, declarou Jungmann. Na ocasião, Jungmann criticou a fragmentação da segurança pública no país e a ausência de um comando central que coordene ações de forma sistêmica. “Significa que o governo federal não tem atribuições diretas em segurança pública”, afirmou.

Desarticulação

Segundo o ex-ministro, o Brasil vive uma “ficção de sistema”, em que diferentes forças policiais atuam de forma desarticulada, sem integração de inteligência, sem comando unificado e sem um orçamento vinculado de forma estável. Para ele, isso compromete qualquer tentativa de formular uma política nacional eficaz.

“Não há um sistema nacional de segurança pública, e, portanto, também não há uma política nacional de segurança pública. O que temos são planos, desejos de ministros. Se o ministro durar três semanas, o plano dura três semanas. Se durar três anos, ele dura três anos”, avaliou.

Jungmann também destacou que a segurança pública é a única grande área fora do orçamento da seguridade social e que possui “o mais frágil dos comandos constitucionais”. “Não temos governança pública na segurança. Não há troca de informações estruturada. É cada um por si, num país de dimensões continentais”, disse.

O ex-ministro também trouxe dados que evidenciam o sucateamento do sistema penitenciário brasileiro. Segundo ele, faltam investimentos, gestão e estrutura mínima para reinserção social, o que contribui para a superlotação das unidades e para o fortalecimento do crime organizado dentro e fora dos presídios.

Realização

O evento foi promovido pelas revistas Algomais e Rede Gestão, que celebrou seus 25 anos de atuação, com patrocínio do Banco do Nordeste. A palestra de Jungmann fez parte de uma série de encontros voltados ao debate de estratégias de longo prazo para o desenvolvimento de Pernambuco, com foco em áreas sensíveis da administração pública.

O sócio-funda dor da TGI Consultoria, Francisco Cunha, idealizador do evento, defendeu que a discussão sobre segurança pública é essencial para qualquer plano de desenvolvimento de longo prazo. Cunha destacou a importância de trazer Jungmann para o debate: “É uma oportunidade rara, porque ele é uma das pessoas que mais conhece o tema no Brasil.”

Debate

Ao final da palestra, os convidados colaboraram com a discussão trazida pelo ex-ministro, evidenciando assuntos como legalização de drogas, Sistema Único de Segurança Pública (Susp), entre outros temas. “Enquanto tratarmos segurança como responsabilidade apenas dos estados e como problema episódico, vamos continuar assistindo ao crescimento da violência. O que está posto hoje é parte do problema, não da solução”, concluiu.

