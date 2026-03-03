A- A+

ELEIÇÕES 2026 Real Time: Lula lidera no 1º turno e empata no 2º com Flávio Bolsonaro e Ratinho Jr. Os votos brancos e nulos somam 7% e, os que não sabem ou não responderam, também 7%

A Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 3, mostra que, na disputa presidencial com o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 39% das intenções de voto contra 32% do senador do PL no primeiro turno.

Neste cenário, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) aparece com 9%, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) com 2%, o ex-deputado federal Aldo Rebelo (DC) com 2% e Renan Santos (Missão) com 2%. Os votos brancos e nulos somam 7% e, os que não sabem ou não responderam, também 7%.

No segundo cenário, com o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), o presidente Lula tem 40% das intenções de voto, seguido por Flávio, com 34%. Leite tem 4% e Zema, 3%. Nulos e brancos somam 7% e os que não sabem ou não responderam são 8%.

Num terceiro cenário em que o candidato do PSD é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula registra 40%, Flávio tem 33%, Caiado soma 5% e Zema registra 3%. Brancos e nulos somam 7% e os que não sabem ou não responderam são 8%.

Já na pesquisa espontânea, Lula tem 29% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 19% e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem 4%. Ratinho Jr e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) pontuam 2%. O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) marcou 1%. Outros 15% votaram branco ou nulo e 26% não souberam responder.

Segundo turno tem disputa mais parelha

Nas projeções de segundo turno, a disputa mais acirrada seria entre Lula e Flávio Bolsonaro. O presidente pontua com 42% e o senador em 41%, empatados dentro da margem de erro, que é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Dentre os três pré-candidatos do PSD, Ratinho Jr. é o mais competitivo em um eventual segundo turno contra Lula. No cenário com o governador paranaense, também há um empate dentro da margem de erro, com Lula pontuando com 43% e Ratinho somando 39%

Contra Eduardo Leite, Lula marca 46%, ante 35% do adversário, em uma eventual disputa de segundo turno. Em um cenário contra Zema, o petista teria 44%, enquanto o governador de Minas Gerais alcançaria 35%. Já diante de Caiado, Lula pontua com 45%, contra 36% do governador goiano em um eventual segundo turno da disputa presidencial.

Avaliação da gestão de Lula

A pesquisa também ouviu os eleitores sobre a avaliação da atual gestão do presidente Lula. Para 26%, a administração é ótima ou boa. Outros 27% apontam como regular e 46% a consideram péssima

São 44% os que aprovam o trabalho do presidente até o momento, enquanto 51% reprovam seu trabalho. Os que não sabem ou não responderam são 5%.

O Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em todo o território nacional entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 2026. O índice de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-09353/2026.



Veja também