A- A+

2026 RealTime/Big Data: João Campos lidera disputa pelo Governo de Pernambuco com 60% dos votos válidos Pesquisa aponta vitória do prefeito do Recife em primeiro turno e vantagem em todas as regiões do es

Uma pesquisa RealTime Big Data, contratada pela Rede Record e divulgada nesta quarta-feira (31), mostra o prefeito do Recife, João Campos (PSB), na liderança da corrida pelo Governo de Pernambuco em 2026. De acordo com o levantamento, ele teria 60% dos votos válidos e venceria a disputa ainda no primeiro turno. A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece em segundo lugar, com 29%. O vereador Eduardo Moura (Novo) soma 9%, enquanto o ex-vereador Ivan Moraes (PSOL) registra 2%.

No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, João Campos tem 56% das intenções de voto. Raquel Lyra aparece com 27%, Eduardo Moura com 8% e Ivan Moraes com 2%. Brancos e nulos correspondem a 4% das respostas, e outros 3% afirmaram não saber ou não responderam.

Regiões

O levantamento indica que João Campos venceria a disputa em todas as regiões do estado. No Grande Recife, o prefeito alcança 63% das intenções de voto, contra 18% da governadora. Na Zona da Mata, a vantagem é de 68% a 31%. No Agreste, João Campos aparece com 46%, enquanto Raquel Lyra soma 36%. No Sertão, o placar é de 49% a 33%, e no Sertão do São Francisco, de 49% a 34%.

Metodologia

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores entre os dias 29 e 30 de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Veja também