GOVERNO LULA

Realtime/Bigdata: 44% aprovam o trabalho do presidente Lula e 51% desaprovam

De acordo com a mostra, 26% consideram o trabalho do petista ótimo/bom, 27% consideram regular e 46% ruim/péssimo

Presidente LulaPresidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Pesquisa Realtime Bigdata divulgada nesta terça-feira, 3, avaliou o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do governo federal. De acordo com a mostra, 26% consideram o trabalho do petista ótimo/bom, 27% consideram regular e 46% ruim/péssimo. De acordo com a mostra, 44% aprovam o trabalho do presidente Lula e 51% desaprovam.

A pesquisa Realtime Bigdata foi realizada com 2 mil eleitores em todo o território nacional, a margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais e para menos e o índice de confiança é de 95%. A data de campo é do dia 28 de fevereiro a 2 de março. E a pesquisa está registrada sob protocolo BR-09353/2026.
 

