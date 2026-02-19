A- A+

CARNAVAL Rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula, repercute na imprensa internacional Agremiação ficou em último lugar na apuração e voltou à Sério Ouro após ano de controvérsias

O rebaixamento da Acadêmicos de Niterói no carnaval carioca repercutiu na imprensa internacional. Em sua estreia no Grupo Especial, a agremiação — que homenageou o presidente Lula em desfile na Sapucaí — perdeu pontos em praticamente todos os quesitos. Apenas na categoria "samba-enredo" a agremiação levou nota 10, e de só dois jurados.

A BBC ressaltou que o carnaval do Rio "manteve sua tradição de dança vibrante e cores" e citou a vitória da Viradouro. Ponderou, porém, que este ano "houve um elemento adicional de entretenimento: a controvérsia política".

A rede britânica destacou a presença de Lula na Sapucaí e a alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro como um palhaço atrás das grades. Listou as críticas da oposição e a série de pedidos à Justiça contra uma suposta vantagem eleitoral para o petista.

Além disso, a rede britânica contou que muitos internautas criticaram a apresentação de componentes vestidos como uma família tradicional numa lata "em conserva", na ala intitulada "neoconservadores", por considerá-la uma "zombaria dos valores cristãos".

"Apesar da controvérsia, o desfile de leões gigantes, livros dançantes e plumas coloridas como o arco-íris ainda encantou o público", disse a BBC.

A France24 também destacou as críticas a elementos do desfile "que zombavam de conservadores e dos valores tradicionais da família". A rede francesa afirmou que a Acadêmicos de Niterói "irritou a oposição" mesmo antes do desfile com imagens de Jair Bolsonaro nos ensaios técnicos.

"Entretanto, os jurados – que avaliam tudo, desde a narrativa até os figurinos, carros alegóricos e coreografia – não ficaram impressionados com a primeira apresentação da Academicos entre as escolas de elite", destacou.

Assim como a BBC e a France24, a EFE deu destaque para a reação do filho de Jair Bolsonaro e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro.

"O próximo rebaixamento vai ser do Lula e do PT", escreveu nas redes sociais o senador, descrito pela EFE como o principal rival de Lula nas urnas, segundo as pesquisas de intenção de voto.

A AFP, por sua vez, reportou que o desfile acumulou críticas por ridicularizar conservadores.

"A oposição de direita denunciou uma campanha secreta para beneficiar o presidente de 80 anos, que está no poder desde 2023 e é pré-candidato à reeleição nas eleições de outubro. A apresentação também não impressionou os jurados, que avaliam as performances com base em critérios técnicos e estéticos. Na quarta-feira, eles atribuíram a nota mais baixa ao grupo de Niterói, cidade vizinha do Rio", noticiou a agência.

A AFP destacou que foi o primeiro desfile na História a homenagear um presidente em exercício e citou a reação à ala dos "neoconservadores enlatados".

Desfile da Niterói

A agremiação levou para a Avenida o enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil". O tema gerou controvérsia, sobretudo em se tratando de ano eleitoral. Na semana passada, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou, por unanimidade, pedidos para que o desfile não ocorresse, por configurar propaganda eleitoral antecipada.



Os ministros da Corte afirmaram que a proibição antes de o desfile ocorrer configuraria censura prévia, mas ressaltaram que poderia haver punição futura caso acontecessem ilícitos eleitorais na Avenida.



Na pontuação final, a agremiação niteroiense acumulou um total de 264,6 pontos, com uma diferença de 5,4 pontos para a campeã Viradouro, que se consagrou no posto com 270 pontos. As piores notas foram para os quesitos "fantasias" (29,0), "alegorias e adereços" (29,1) e "enredo" (29,3).

O tema defendido pela Acadêmicos de Niterói narrou a trajetória do atual presidente do país, da infância pobre, em Pernambuco, até a “liderança mundial”, como dizia o samba, composto por nomes fortes do gênero, como Teresa Cristina, Paulo César Feital e André Diniz, entre outros (foram nove autores, ao todo).

'Acho uma injustiça', diz diretora

Política e samba sempre caminharam lado a lado na história do carnaval carioca, seja como crônica social, seja como comentário do tempo presente. Ainda assim, transformar um presidente da República em exercício — e em ano eleitoral — em tema de desfile é um movimento pouco comum na Sapucaí.

Há precedentes, mas são raros. A ancestral Deixa Falar citou Getúlio Vargas, então presidente, em 1932, ao desfilar como rancho com “A primavera e a revolução de outubro”. A agremiação, no entanto, encerrou suas atividades logo após aquele carnaval.



Diretora-executiva da Acadêmicos de Niterói, Amanda Palhares afirma ao GLOBO que a escola sofreu por uma "tendência" que — ano sim, ano também, segundo ela — ocorre com as escolas que sobem para o Grupo Especial.

"Sobe num ano e desce no outro", lamenta. "Não acho que o rebaixamento tenha tido relação com o enredo sobre o presidente Lula, que, pela história, já merecia ter sido homenageado há tempos. Todas as notas não foram boas. Mas acho uma injustiça nas avaliações de enredo e samba-enredo".

Ranking completo do carnaval RJ 2026

Abaixo, veja o ranking completo com a colocação de cada agremiação após a apuração do carnaval 2026 do Rio de Janeiro.

Viradouro - 270 pontos;



Beija-Flor - 269,9 pontos;



Vila Isabel - 269,9 pontos;



Salgueiro - 269,7 pontos;



Imperatriz - 269,4 pontos;



Mangueira - 269,2 pontos;



Unidos da Tijuca - 268,7 pontos;



Grande Rio - 268,7 pontos;



Tuiuti - 268,5 pontos;



Portela - 267,9 pontos;



Mocidade - 267,4 pontos;



Niterói - 264,6 pontos.

Os três desfiles competitivos — de domingo, segunda e terça-feira — levaram à avenida cerca de 100 mil pessoas a cada dia, de acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

Desfile das campeãs: quem vai desfilar?

Apenas as seis primeiras colocadas estarão presentes no Desfile das Campeãs, no próximo sábado (21). Veja quem estará no Desfile das Campeãs:

Segundo a organização do carnaval, os ingressos para o Sábado das Campeãs estão esgotados, e não há previsão de abertura de novas vendas. No entanto, os interessados em acompanhar de perto a festa ainda podem adquirir entradas em camarotes da Avenida.

