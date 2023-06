A- A+

Justiça Receita Federal exonera ex-secretário do caso das joias para Bolsonaro após decisão da Justiça Julio Cesar Vieira Gomes teve saída barrada em abril

A Receita Federal publicou nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União, a exoneração a pedido de Julio Cesar Vieira Gomes, auditor-fiscal de carreira que foi secretário especial do órgão durante parte do governo Jair Bolsonaro.

Vieira Gomes é quem assinou o despacho que pedia que os auditores da Receita no Aeroporto de Guarulhos atendessem ao pedido de um assessor de Bolsonaro e entregassem um conjunto de joias presenteadas pelo governo saudita a Bolsonaro.

O caso teria ocorrido no ano passado, quando Gomes era chefe da Receita Federal. A defesa do ex-presidente nega qualquer irregularidade.

Julio Cesar pediu exoneração no início do ano. Mas, em abril, o ato foi suspenso pela Receita em Brasília. A Receita alegou à época a existência de uma investigação preliminar sumária na corregedoria do órgão.

Após ver seu pedido de exoneração suspenso, Viera Gomes recorreu à Justiça do Distrito Federal e obteve uma liminar favorável no início deste mês.

Com a decisão, Vieira Gomes foi exonerado, com efeitos retroativos a 25 de maio. Ele estava lotado na Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 7ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) e em exercício na Divisão de Planejamento, Avaliação e Controle.

