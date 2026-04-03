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eleições 2026 Recém-filiada ao PSD no PR, Cristina Graeml declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro Ex-candidata bolsonarista à prefeitura de Curitiba foi anunciada nesta semana como nova integrante do partido do governador, que rivalizará com o senador Sergio Moro na eleição estadual

Filiada nesta semana ao PSD pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), a jornalista Cristina Graeml declarou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto. A manifestação foi publicada por ela nas redes sociais após receber críticas online de apoiadores e aliados pelo alinhamento a Ratinho.

No estado, o governador pretende lançar um candidato como seu sucessor para enfrentar o senador Sérgio Moro (PL-PR), apoiado por Flávio.

"Nada mudou, Flávio Bolsonaro é o meu pré-candidato à Presidência da República", escreveu na legenda de uma foto publicada ao lado do senador.

Nos comentários da publicação, o deputado federal André Fernandes (PL-CE) pediu para que ela "repense seu posicionamento" e aceite um convite para a ida ao PL. "Você será uma grande deputada federal e nossos amigos Filipe Barros (PL-PR) e Deltan Dallagnol (Novo-PR) serão grandes senadores.

No PSD, ela tem sido cotada para concorrer ao Senado ou à vice em uma chapa para a sucessão de Ratinho, que desistiu recentemente do voo nacional para organizar seu grupo político no estado. Nacionalmente, depois do governador paranaense sair de cena, o partido decidiu lançar a candidatura do governador Ronaldo Caiado (PSD), que disputará os votos da direita com Flávio.

Saiba quem é Cristina Graelm

Em 2024, Cristina concorreu à prefeitura de Curitiba pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) e chegou ao segundo turno com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que autorizou a candidata a utilizar sua imagem na campanha. A decisão do ex-mandatário foi contrária à atuação do diretório estadual do PL, que, na época, fazia parte da coligação de Eduardo Pimentel, que concorria como sucessor do então prefeito Rafael Greca (antes no PSD, mas agora está no MDB).

Ao final do pleito, Cristina foi derrotada por Pimentel e anunciou a saída do PMB, já com planos para concorrer em 2026. No ano passado, ela chegou a se filiar ao União Brasil, diante da possibilidade de uma futura composição com Moro e da pretensão de se lançar como candidata ao Senado, mas agora trocou a sigla pelo PSD.

No novo partido, ela integrará a base de Ratinho, que deverá escolher um candidato para concorrer ao governo e fazer frente a Moro. Entre os que têm sido considerados, o secretário das Cidades, Guto Silva, é visto como o favorito, mas preocupa parte da base por não despontar nas pesquisas de intenção de voto como competitivo contra Moro.

Outra opção que chegou a ser considerada foi o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, que migrou para o Republicanos para lançar uma candidatura própria em meio à indefinição do PSD no estado. Greca teve o nome ventilado em função de sua popularidade na capital, mas trocou recentemente o PSD pelo MDB, movimento que reduz as chances de ser o escolhido.

Nas últimas semanas, o nome do atual prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), também passou a ser ventilado, mas, durante o cumprimento de uma agenda na capital na última segunda-feira, ele negou a possibilidade de entrar na disputa. Isso porque, para sair candidato, Pimentel precisaria se desincompatibilizar do cargo até amanhã e deixar a prefeitura, ainda no primeiro mandato, nas mãos do vice-prefeito, Paulo Martins (Novo), ligado ao grupo político que apoiará Moro.

— Tenho um compromisso com o povo curitibano. Fico feliz pelo meu nome ser lembrado, mas não houve convite formal. Estou entregando o meu plano de governo e vou ficar na gestão — disse na ocasião.

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