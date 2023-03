Confira agenda dos prefeitos das cidades aniversariantes neste domingo (12)

A- A+

Neste domingo (12) é comemorado em Pernambuco o aniversário das irmãs Recife Olinda, que completam respectivamente 486 e 488 anos de história. Para celebrar a data, os prefeitos das duas cidades terão agenda especial.



Embora ainda não tenha sido confirmado pela assessoria do professor Lupércio, é possível que o gestor de Olinda tenha encontro com João Campos, prefeito do Recife, neste domingo, na ciclofaixa que faz divisa entre os municípios, às 10h.

Após o encontro, João Campos segue para o Córrego do Deodado, Água Fria,Recife, Zona Norte do Recife, para assinar ordem de serviço que prevê a criação de 1,3 mil novas vagas em creches, com a construção de cinco unidades e ampliação de outras cinco já existentes no bairro.

Na sequência, às 12h o prefeito da capital pernambucana vai até o Restaurante Popular Naíde Teodosio em Santo Amaro, na área central da cidade, para o almoço e corte do bolo tradicional de aniversário.



Logo após o corte do bolo, às 13h30, João Campos marcará presença no Viva Guararapes, evento gratuito mensal que acontece na Avenida Guararapes, área central do Recife, este domingo terá a temática em comemoração ao aniversário de 486 anos da cidade.

O prefeito termina o dia no Bairro do Recife, que terá programação especial com polos no Marco Zero e Praça do Arsenal, a partir das 15h.

Olinda

Até a publicação desta matéria, o prefeito de Olinda, Professor Lupércio, ainda não havia confirmado a agenda na ciclovia. No entanto, ele estará presente na festa de aniversário da cidade às 17h na Praça do Carmo.

