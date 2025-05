A- A+

Conferência Recife sedia Congresso Internacional de Direito Constitucional com homenagem a Edson Fachin Evento acontece nos dias 30 e 31 de maio e reúne juristas e acadêmicos para discutir temas centrais do constitucionalismo contemporâneo

A cidade do Recife será palco, nos dias 30 e 31 de maio, da 23ª edição do Congresso Internacional de Direito Constitucional. O evento, promovido pela Escola Brasileira de Estudos Constitucionais (EBEC), ocorrerá no Recife Expo Center e contará com transmissão ao vivo pela plataforma Doity Play, possibilitando a participação remota de inscritos de todo o país.

A edição deste ano homenageia o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que abrirá a programação com a conferência “Jurisdição constitucional e controle de convencionalidade”. O tema abordará o papel do STF e os desafios atuais da jurisdição constitucional no Brasil.

O congresso reunirá juristas, magistrados, advogados e pesquisadores para debater temas como ativismo judicial, direitos humanos, processo estrutural e os 200 anos do constitucionalismo no país. A programação inclui nomes como Carlos Roberto Siqueira Castro, Saul Tourinho Leal, Manoel Messias Peixinho e Nelson Rosenvald.

Entre os palestrantes confirmados, está o advogado Nelson Wilians, fundador do Nelson Wilians Advogados (NWADV), que participará ao lado dos sócios Alberto Carbonar e Pedro Rinaldi. Os temas abordados por esse grupo incluirão relações governamentais, Direito Tributário e a atuação da advocacia na interface entre os setores público e privado.

A organização do congresso é conduzida pela EBEC, sob a presidência do professor George Salomão Leite. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site oficial, com opção de participação presencial ou online. Os inscritos receberão certificado com carga horária de 30 horas-aula.



