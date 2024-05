Recife será sede de Congresso Internacional da Academia Brasileira de Direito nesta terça-feira (28)

A- A+

Recife sediará o Congresso Internacional da Academia Brasileira de Direito, nesta terça-feira (28), a partir das 8h30, na Academia Pernambucana de Letras (APL). O evento abordará "Alterações Legislativas e o Impacto no Direito". Na mesma ocasião, será empossada a nova diretoria da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, incluindo a presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, Rosana Grimberg.

A solenidade de posse contará com a entrega de honrarias e o lançamento da Lapela Dourada - ABD. Estarão presentes para discursar o presidente da Academia de Direito, Fábio Capilé, o presidente da Academia de Letras Jurídicas - COPAJUB, Roberto Vitor, e a presidente da APLJ, Rosana Grimberg.

Com uma programação extensa durante todo o dia 28, à tarde, a partir das 14h, haverá dois painéis e lançamentos de obras jurídicas dos autores Ricardo Bezerra e Leonardo Carneiro da Cunha. Entre as palestras, destacam-se "Revisitando a Regra que Proíbe a Produção de Efeitos Patrimoniais Pretéritos no Mandado de Segurança e as Alterações Legislativas e Princípio da Irretroatividade no âmbito Trabalhista", com Rita Cortez, e "O Direito Romano na Legislação Brasileira: Malcher Contrapontos Atuais", com André Augusto Malcher Meira.

No III Painel, a partir das 15h50, serão tratados temas como "Impacto da Reforma Tributária nos Contratos", com palestra de Eric Castro e Silva; "Alterações Legislativas, Decisões Judiciais e a Segurança Jurídica", com Viviane Coelho de Sellos Knoer e Fernando Knoer; e "Constitucionalismo de Realidade", com Joaquim de Arruda Falcão Neto.

Às 19h, haverá uma reunião do Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas do Brasil, encerrando as atividades do evento.

