EX-PRESIDENTE Recomendação de prisão domiciliar para Bolsonaro deve ser avaliada "passo a passo", diz médico As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 25, no Hospital DF Star, em Brasília

O médico cardiologista Brasil Caiado, que acompanhou a realização de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira, 25, afirmou que a equipe médica vê "passo a passo" a questão da recomendação de cumprimento de prisão domiciliar.

As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 25, no Hospital DF Star, em Brasília. "Essa questão mais técnica a gente vê passo a passo. O que a gente pode falar para vocês é como foi a cirurgia hoje e observar a evolução nos próximos dias. Mais do que isso, acho que seria imprudente da nossa parte", disse.





Os médicos disseram que a cirurgia ocorreu como previsto e que, nos próximos dias, vão avaliar a recuperação de Bolsonaro. Ele deve cumprir um período de cinco a sete dias de tratamento pós-operatório, com analgesia, fisioterapia e profilaxia.

De acordo com a equipe, a ex-primeira-dama está presente como acompanhante no hospital. O ex-presidente pode receber o acompanhante e mais uma visita ou duas visitas. São duas pessoas autorizadas dentro do quarto.

