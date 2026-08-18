Reconhecemos a necessidade de tarifa menor para agricultura familiar, diz Caiado
Ronaldo Caiado participou do evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil"
O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, defendeu nesta terça-feira, 18, que uma das funções do Estado é incentivar o desenvolvimento dos setores produtivos, a partir de benefícios específicos para cada segmento, como a agricultura familiar.
"Reconhecemos a necessidade de tarifa menor para agricultura familiar", declarou durante o evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília.
Leia também
• Caiado propõe campanha nacional para recuperar 'cultura vacinal' e afastar 'teses malucas'
• Eleições 2026: Ronaldo Caiado é o candidato do PSD à Presidência
• Caiado volta a negar apoio ao PT num eventual 2º turno: 'Sempre fui oposição ao Lula'
Também participaram do evento os candidatos Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (MIssão). O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, enviou o seu vice, Alfredo Gaspar (PL), e o coordenador de sua campanha, o senador Rogério Marinho (PL-RN), sob a alegação de "agendas em Minas Gerais e o tempo de deslocamento para a capital federal". Convidados, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Romeu Zema (Novo) não compareceram.