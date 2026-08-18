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ELEIÇÕES 2026 Reconhecemos a necessidade de tarifa menor para agricultura familiar, diz Caiado Ronaldo Caiado participou do evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil"

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, defendeu nesta terça-feira, 18, que uma das funções do Estado é incentivar o desenvolvimento dos setores produtivos, a partir de benefícios específicos para cada segmento, como a agricultura familiar.

"Reconhecemos a necessidade de tarifa menor para agricultura familiar", declarou durante o evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília.



Também participaram do evento os candidatos Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (MIssão). O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, enviou o seu vice, Alfredo Gaspar (PL), e o coordenador de sua campanha, o senador Rogério Marinho (PL-RN), sob a alegação de "agendas em Minas Gerais e o tempo de deslocamento para a capital federal". Convidados, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Romeu Zema (Novo) não compareceram.

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