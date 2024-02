Recorde histórico no valor das ações e de mercado da Petrobras coroa trabalho, diz Jean Prates

A- A+

A Petrobras alcançou, nessa quinta-feira (1º), um recorde histórico no mercado financeiro. A empresa registrou o maior valor de suas ações e de mercado de todos os tempos. As ordinárias fecharam a sessão, cotadas a R$ 42,96 e as preferenciais, a R$ 41,57. O valor de mercado da companhia chegou ao patamar de R$ 552 bilhões, o maior desde 18 de outubro de 2023, quando chegou a marca de R$ 525,099 bilhões em market cap.



O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirma que o recorde de valor da companhia coroa o trabalho feito ao longo de todo o primeiro ano de nova gestão, iniciada em janeiro de 2023



"Estamos muito satisfeitos com os sucessivos recordes de valor de mercado. Esse recorde, assim como os outros que a Petrobras atingiu em 2023, é consequência da retomada de investimentos que a nova gestão tem realizado no último ano", disse, em nota à imprensa.

Além de um recorde histórico para a Petrobras, segundo ele, o valor de mercado e a cotação das ações alcançados demonstram também a confiança dos investidores no futuro da companhia e em sua capacidade de gerar retornos significativos.



O diretor Financeiro e Relacionamento com Investidores da Petrobras, Sérgio Leite, destaca que o bom relacionamento com acionistas públicos e privados "foi fundamental" para o desempenho histórico das ações.



Outro fator foi a dedicação de petroleiros e petroleiras para a execução integrada das estratégias corporativas. "O envolvimento e a sinergia entre as equipes impulsionam a Petrobras a conquistar esse sucesso coletivo", destaca.

