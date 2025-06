Recurso de Zambelli em caso de condenação por 10 anos de prisão será julgado na sexta-feira

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu a convocação de uma sessão virtual extraordinária para julgar os recursos da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) contra a condenação a dez anos de prisão sob acusação de comandar invasão aos sistemas institucionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O pedido de Moraes foi encaminhado ao presidente da Primeira Turma da corte, ministro Cristiano Zanin, que já marcou a sessão.

A análise do caso ocorrerá na próxima sexta, em sessão virtual.

Nesta quarta-feira, mais cedo, Moraes determinou a prisão preventiva de Zambelli, que anunciou nesta sua saída do Brasil. Ela foi condenada em maio pela Primeira Turma do STF.





Moraes determinou ainda a abertura de investigação contra Zambelli, que saiu do Brasil, por obstrução de Justiça e coação no curso do processo da tentativa de golpe de Estado.

"As diversas entrevistas da ré, em 3/6/2025, indicam que a sua fuga do território nacional se reveste, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal, também, na reiteração das condutas criminosas de atentar contra as Instituições, por meio de desinformação para descredibilizar das instituições democráticas brasileiras e de interferir no andamento de processos judiciais em trâmite nesta CORTE", diz Moraes na decisão.

O ministro também determinou que a Polícia Federal monitores e preserve o conteúdo publicado pela deputada nas redes sociais.

"Em virtude de encontrar-se fora do território nacional, DEFIRO a possibilidade de que os esclarecimentos de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA sejam dados por escrito e que a mesmo seja notificada, inclusive, por seus endereços eletrônicos.", determinou ainda o ministro.

