confusão Recusa de GDias em defender ditadura militar gera embate em CPI do MST entre Salles e Gleisi Relator do colegiado insistiu na questão, o que gerou revolta da base governista; confusão se estendeu por mais de dez minutos

O depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), General Gonçalves Dias, terminou em bate-boca na CPI do MST. Ao ser questionado pelo deputado Ricardo Salles sobre como considera a Ditadura Militar, GDias preferiu não entrar neste tema, por considerar polêmico. O relator, no entanto, insistiu na pergunta repetidas vezes:

— Quero apenas entender se você faz parte da ala que considera revolução ou golpe — disse Salles.

Neste contexto, a presidente do PT Gleisi Hoffmann afirmou que a pergunta não havia pertinência, já que não há conexão com o tema da comissão.

— A senhora fala na sua vez — rebateu Salles. O clima de desordem se instaurou.

Por mais de dez minutos, o bate-boca se estendeu.

— Seus colegas, unanimemente, defendem a ação de 1964. Vou perguntar novamente, é a última oportunidade — disse Ricardo Salles.

Por fim, o ex-ministro de Lula (PT) insistiu em não responder:

— Deputado, isso não é objeto da comissão. O Exército pauta a sua conduta em cima da herarquia, disciplina e cadeia de comando, amalgamado pelos valores éticos — afirmou GDias, que foi aplaudido pela ala governista.

