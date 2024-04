Rede social X diz ao STF que ''falha'' permitiu transmissões de perfis suspensos

A- A+

A rede social X, o antigo Twitter, afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que uma "falha técnico-operacional" permitiu que perfis suspensos participassem de conversas ao vivo. A plataforma também declarou que não reativou nenhuma conta alvo de decisão judicial.

Na semana passada, a Polícia Federal (PF) relatou ao STF que pessoas com contas bloqueadas estavam conseguindo participar de conversas no X por meio da ferramenta Espaços (Spaces). O ministro Alexandre de Moraes determinou que a empresa se manifestasse sobre a informação.

O relatório foi apresentado no inquérito que investiga o dono do X, o empresário Elon Musk, por possível desobediência judicial, após ele ameaçar desbloquear contas alvo de determinações do STF.

Em resposta enviada por meio de seus advogados, o X afirmou que houve "uma falha técnico-operacional na interface de acesso à plataforma" por meio de celulares, que teria durado "momentaneamente", e citou que o Spaces não havia sido citado nas decisões de bloqueio.

Segundo a rede social, investigados, como o blogueiro Allan dos Santos, usaram não realizaram diretamente as transmissões, mas foram convidados por terceiros, que não estão com contas suspensas. Com isso, estariam "mascarando as suas atividades e permitindo que continuassem operando apesar das restrições impostas".

O X disse que, após saber dessa utilização, agiu "prontamente para bloquear a possibilidade de seu acesso".

A rede social rebateu outro ponto citado pela PF, de que perfis que deveriam estar suspensos apareciam em celulares, mesmo que suas publicações não estivessem disponíveis. A rede social afirmou que houve "uma falha técnica temporária, isolada e imprevisível, que resultou em discrepâncias na exibição das contas", mas ressalta que "as postagens feitas pelos usuários em questão não eram exibidas".

A empresa também afirmou que a PF citou apenas seis contas, entre mais de 200 que estão bloqueadas por decisão judicial, e disse que os alvos têm adotado "diferentes estratégias para desafiar a ordem de bloqueio e, também, as regras das plataformas". No caso de Allan dos Santos, foi destacado que ele já criou nove contas na rede social após ter a primeira suspensa.

