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Segurança pública Redução da maioridade penal para 14 anos parece provocação, diz Haddad Em meio às discussões para a votação da Proposta de Emenda Constitucional(PEC) da Segurança Pública, parlamentares de oposição têm tentando modificar parte do texto que será apreciado

O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT derrotado nas eleições para o governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que vê a tentativa da oposição de reduzir a maioridade penal para 14 anos para alguns crimes como uma "provocação".

"A redução para 14 anos nunca ninguém aventou, nem o presidente Jair Bolsonaro. Dá a impressão que é mais uma provocação, no sentido de criar um fato político", disse Haddad em entrevista ao Uol.

Em meio às discussões para a votação da Proposta de Emenda Constitucional(PEC) da Segurança Pública, que deve acontecer nesta semana no Senado, parlamentares de oposição têm tentando modificar parte do texto que será apreciado, alterando a maioridade penal para 16 anos e, em caso de crimes hediondos, para 14.

Na entrevista, o ex-chefe da Fazenda também comentou sobre a aprovação do fim da escala de trabalho 6x1, que aconteceu na quarta-feira no Senado. O petista celebrou a conquista e disse que há muito "alarmismo" por parte de alguns setores da sociedade com a nova realidade, que propagam, por exemplo, que haverá desemprego ou problemas econômicos.

"Tem muito alarmismo, faz parte do jogo, o alarmismo da parte daqueles que se sentem prejudicados. Mas você está falando de uma minoria, num país com altíssima taxa de concentração de renda, que resiste a toda forma de redistribuição da riqueza e do bem-estar", declarou Haddad.

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