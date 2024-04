A- A+

CÂMARA Reduto bolsonarista, Comissão de Segurança aprova homenagem a Elon Musk em meio a embates com Moraes A sessão foi marcada pela ausência de governistas

A Comissão de Segurança da Câmara, de maioria bolsonarista e presidida pelo deputado Alberto Fraga (PL-DF), aprovou nesta terça-feira (9) uma moção de louvor e aplausos ao empresário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), que ameaçou descumprir decisões judiciais no Brasil determinadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

A sessão foi marcada pela ausência de governistas. Apenas Glauber Braga (PSOL-RJ) compareceu à sessão e teve embate com os representantes da oposição. O pedido para a homenagem a Elon Musk partiu do deputado Coronel Meira (PL-PE).

Musk X Moraes

Musk decidiu usar a própria plataforma para atacar Moraes nesse fim de semana. O empresário pediu a renúncia do magistrado, contestou sua atuação e o chamou de "traidor" do povo e da Constituição brasileira.

Além disso, Musk ameaçou remover restrições de perfis bloqueados pelo STF, fechar as operações da sua empresa no Brasil e a publicar todas as requisições judiciais enviadas à rede social pela Justiça.

Em resposta, Moraes determinou a abertura de uma investigação contra o empresário e uma multa diária de R$ 100 mil por perfil, caso plataforma desobedeça qualquer ordem judicial, dentro do inquérito que apura a existência de milícias digitais.

Deputados bolsonaristas, então, passaram a se manifestar contra Moraes, que é autor de decisões que investigaram irregularidades associadas ao bolsonarismo, como por exemplo o suposto envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

