A- A+

Política Reeleição de Lula com João governador vai bombar Pernambuco, diz ministro Titular do Ministério de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho destaca que o sentimento predominante entre os pernambucanos é de expectativa pela retomada do desenvolvimento

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), avalia que Pernambuco vive um momento de virada política e econômica, impulsionado pela perspectiva de uma vitória do prefeito do Recife, João Campos (PSB), ao governo do estado, e pela continuidade do presidente Lula (PT) no comando do país.

Em entrevista à Folha, o ministro destacou que o sentimento predominante entre os pernambucanos é de expectativa pela retomada do desenvolvimento, um cenário que, segundo ele, se fortalece à medida que pesquisas mostram o socialista ampliando vantagem sobre a governadora Raquel Lyra (PSDB).

Para Silvio, o desempenho de João tem raízes na gestão considerada positiva à frente da capital e na frustração de parte da população com o atual governo estadual. “Eu sinto que há, na minha avaliação em relação ao governo Raquel, uma frustração de expectativas por parte dos pernambucanos. E o que a gente percebe, onde eu tenho andado em Pernambuco, é um sentimento de apoio ao nosso pré-candidato a governador, João Campos. João Campos é um jovem sério, preparado, que tem espírito público, está fazendo uma grande gestão à frente da Prefeitura do Recife. E eu penso que ele reúne todas as condições para ser governador de Pernambuco, para liderar um novo ciclo, para tentar unir Pernambuco, fazer a boa política juntando as pessoas. Ele e Lula juntos vão bombar Pernambuco”, disse.

O ministro também aposta na sinergia entre um eventual governo João Campos e um quarto mandato de Lula, capaz de restituir ao estado o protagonismo vivido na era Eduardo Campos. “Pernambuco pode voltar a ser referência nacional em desenvolvimento”, disse.

O ministro também celebrou o avanço de sua pré-candidatura ao Senado em 2026. Apesar do cenário competitivo, Silvio afirma estar “muito feliz” com as manifestações de apoio e agradeceu publicamente a confiança do presidente Lula, que, segundo ele, já sinalizou respaldo à sua candidatura ao lado do senador Humberto Costa (PT). O ministro reforçou ter consciência de que ainda é pouco conhecido no estado, mas disse sentir-se preparado para disputar a vaga. “Conheço Pernambuco na palma da mão e me sinto pronto para fazer um grande mandato no Senado”, afirmou, frisando que não pretende transformar o cargo em trampolim político.

Silvio ainda detalhou sua agenda em São Paulo, onde anunciou investimentos de R$ 2,5 bilhões no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O pacote inclui melhorias na pista, no pátio, na sinalização e na segurança operacional, além da modernização do terminal de passageiros. O ministro destacou a importância estratégica do aeroporto, que deve encerrar o ano com mais de 45 milhões de passageiros e concentra mais de 60% das chegadas internacionais ao Brasil. “A aviação precisa estar preparada para o crescimento do país, e Guarulhos é peça-chave nesse processo”, ressaltou.

Veja também