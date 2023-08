A- A+

EX-PRESIDENTE Reflexo de pai de Mauro Cid aparece em foto usada em negociação de esculturas e joia nos EUA Documento da PF obtido pelo GLOBO traz imagens em que o rosto do general do Exército Mauro Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, reflete em caixa de uma das peças

O reflexo do rosto do general do Exército Mauro Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, aparece em uma das imagens identificadas pela Polícia Federal. A foto que mostra a imagem do general foi usada para negociar a venda, nos Estados Unidos, de esculturas recebidas pelo governo como presente oficial, apontam as investigações. A imagem está nos documentos da operação realizada nesta sexta-feira.

O rosto do general apareceu na foto no momento em que ele fotografava uma das caixas dos itens para pedir uma avaliação do valor em lojas especializadas. No reflexo, aparece o rosto de Mauro Lourena Cid enquanto ele segura, com as duas mãos, o aparelho celular na horizontal, logo abaixo do queixo.

Nesta sexta-feira, a Polícia Federal faz buscas em endereços ligados ao general, a seu filho Mauro Cid e a outros assessores e aliados de Bolsonaro.

Segundo as investigações, as esculturas foram para os Estados Unidos em uma mala transportada no avião presidencial, no dia 30 de dezembro de 2022, no fim do mandato de Jair Bolsonaro. No país, o general encaminhou, de acordo com a PF, os itens para estabelecimentos especializados em avaliação para a cotação para venda. No início de janeiro deste ano, ele conversa com Mauro Cid por meio de um aplicativo de mensagem.

Durante a troca de mensagens, Mauro Cid pede que o pai não esqueça de tirar fotos das peças e confira se há documentos junto aos itens. O general confirma que já havia feito as imagens e que não dispunham de documentação. Mauro Lourena Cid envia uma sequência de fotos.

Nas fotos, aparece um barco dourado, com cliques feitos tanto dentro como fora da caixa que o protege, e uma árvore, que seria uma palmeira, também dourada, dentro da caixa, protegida por um pano e exposta. Segundo destaca o documento, a escultura de árvore teve a origem identificada pela Polícia Federal por meio de fontes abertas.

Na imagem, o então presidente Jair Bolsonaro aparece recebendo a escultura num evento realizado em 16 de novembro de 2021, durante o Encerramento do Seminário Empresarial da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira na cidade de Manama, no Reino do Bahrein.

