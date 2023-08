Reforma ministerial: Lula e Lira têm o segundo encontro em duas semanas

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniram novamente na noite de quarta-feira (17). Esse foi o segundo encontro entre eles em duas semanas.

A conversa aconteceu na residência oficial do presidente da Câmara e durou cerca de uma hora. A reunião do começo do mês havia durado cerca de três horas. Lula e Lira conversaram a sós.

Mais uma vez, a reunião entre o chefe do Executivo e o presidente da Câmara não constou das agendas de Lula e Lira, assim como já havia acontecido no dia 2 de agosto. As assessorias de Lula e Lira não confirmaram a reunião de quarta-feira, mas um auxiliar direto do presidente disse ao Globo que o encontro ocorreu.

A conversa aconteceu em meio às discussões da reforma ministerial. O governo decidiu incorporar o PP e o Republicanos ao ministério. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já anunciou que os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) serão ministros. Resta saber quais pastas eles irão ocupar.

Antes da reunião, um ministro palaciano disse que não havia expectativa que Lula expusesse claramente a Lira as mudanças que pretende fazer. O presidente faria apenas indicativos do novo desenho da Esplanada. Nos últimos dias, ganhou força no Planalto a ideia de recriar o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, que hoje é uma Secretaria do Ministério da Indústria e Comércio, sob o comando do vice Geraldo Alckmin.

Lula pretende concluir a reforma ministerial até domingo, quando embarca para uma viagem de sete dias pela África.

