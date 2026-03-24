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Política Reforma ministerial: três ministros pernambucanos continuam São eles: André de Paula (PSD), à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura; José Mucio, no Ministério da Defesa; e Frederico Siqueira, no Ministério das Comunicações

A reforma ministerial conduzida pelo presidente Lula (PT) entra em uma nova fase com a convocação de uma reunião ministerial marcada para o próximo dia 30 de março, quando devem participar ministros que deixam e os que assumem cargos no Governo. O encontro, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, terá como objetivo fazer um balanço da gestão, organizar a transição nas pastas e dar posse simbólica aos novos integrantes da Esplanada.

Entre os seis ministros pernambucanos no Governo, três devem permanecer nos cargos: André de Paula (PSD), à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura; José Mucio, no Ministério da Defesa; e Frederico Siqueira, no Ministério das Comunicações. Os três não estão incluídos, até o momento, no grupo que deixará o Governo dentro da estratégia eleitoral em curso.

Outros dois ministros devem deixar suas funções para disputar vagas na Câmara dos Deputados. Silvio Costa Filho (Republicanos) deve sair do Ministério de Portos e Aeroportos, sendo substituído por Tomé França, enquanto Wolney Queiroz (PDT), da Previdência Social, também deve se desincompatibilizar, mas ainda não tem substituto definido.

Já a ministra Luciana Santos (PCdoB), titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ainda não definiu se permanecerá no cargo ou se disputará as eleições, permanecendo em situação de indefinição dentro da reforma ministerial.

As mudanças fazem parte de uma reorganização mais ampla do Governo Federal, que prevê a saída de ministros interessados em disputar as eleições de 2026 dentro do prazo legal de desincompatibilização. A reunião do dia 30 deve consolidar esse processo, marcando a transição entre os que deixam o Governo para concorrer a cargos eletivos e os novos nomes que passarão a integrar a equipe ministerial.

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