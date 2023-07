Reforma Tributária: quem são os 20 deputados do PL que não obedeceram Bolsonaro; veja lista

A- A+

Partido com a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 99 parlamentares, o PL marcou posição contrária sobre a Reforma Tributária, aprovada nesta quinta-feira com 382 votos no plenário da Casa. No entanto, 20 integrantes da sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro votaram pelo texto. O ex-presidente se empenhou pessoalmente na campanha pelo "não".

Além da derrota na votação, a quantidade de deserções dentro do partido reforça um momento de enfraquecimento do capital político de Bolsonaro, declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja os deputados do PL que votaram a favor da Reforma:

Antonio Carlos Rodrigues (SP)

Detinha (MA)

Giacobo (PR)

Icaro de Valmir (SE)

João Carlos Bacelar (BA)

João Maia (RN)

Josimar Maranhãozinho (MA)

Junior Lourenço (MA)

Júnior Mano (CE)

Luciano Vieira (RJ)

Luiz Carlos Motta (SP)

Matheus Noronha (CE)

Robinson Faria (RN)

Rosângela Reis (PL)

Samuel Viana (MG)

Tiririca (SP)

Vermelho (PR)

Vinicius Gurgel (AP)

Wellington Roberto (PB)

Zé Vitor (MG)

