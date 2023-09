Reforma tributária: relator prevê análise mais longa na CCJ, mas mantém prazo de votação em plenário

A- A+

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), mudou as previsões de apresentação e votação do relatório da matéria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O texto será divulgado no dia 4 de outubro — a data anterior era no dia 27 de setembro. Já a votação da matéria no colegiado mais importante da Casa deve ocorrer no dia 18 de outubro, após o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Apesar da alteração, Eduardo Braga ainda prevê a votação da reforma tributária no plenário do Senado até o final de outubro.

Uma nova audiência com o setor de serviços foi marcada para o dia 19 de setembro, adiando a análise final do texto da CCJ pelos parçamentares. Serão nove audiências públicas no grupo que debate o tema na Câmara dos Deputados. Antes, eram 8 reuniões.

