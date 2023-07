A Câmara dos Deputados aprovou, por 382 votos a favor, 118 contra e três abstenções, em primeiro turno, o texto-base da Reforma Tributária. Na votação desta quinta-feira, apesar da pressão de Jair Bolsonaro, 20 deputados do PL opinaram a favor da mudança.

Além disso, cinco partidos tiveram o apoio integral de suas bancadas à reforma: Cidadania, PCdoB, PSB, PT e Solidariedade — Túlio Gadêlha, único parlamentar da Rede na Câmara, também votou a favor do texto.

Veja abaixo como votou cada deputado e cada partido.

Como votou cada partido

Como votou cada deputado