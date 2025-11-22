A- A+

política "Registro minha incompreensão por medida severa e injusta", diz Kassab sobre prisão de Bolsonaro Secretário de Governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo e presidente do PSD, político prestou solidariedade e ex-presidente e afirmou que se trata de "mais um triste episódio em época turbulenta da política brasileira"

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, se manifestou pelas redes sociais sobre a prisão preventiva imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Neste sábado, a Polícia Federal cumpriu uma ordem de detenção determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Para Kassab, a decisão de Moraes é "incompreensível, severa e injusta".

O posicionamento de Kassab, que se reaproximou de Bolsonaro pouco antes da determinação de Moraes sobre a prisão domiciliar, há cerca de quatro meses, ocorre um dia após o político dizer que não acredita na reversão da inelegibilidade do ex-presidente.

– O importante é que teremos eleições. As eleições serão disputadas para aqueles que têm elegibilidade. Eu não acredito que o presidente Bolsonaro vá recuperar sua elegibilidade para essa eleição – disse o dirigente na Internacional Democrata de Centro (IDC-CDI), organização que reúne partidos de mais de 80 países de centro-direita, incluindo o PSD. O evento foi realizado na Zona Sul de São Paulo.

