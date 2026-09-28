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ELEIÇÕES 2026

Rejeição a Lula oscila de 55% para 54%, mostra Quaest; Flávio Bolsonaro se mantém em 56%

Ambos continuam como os candidatos à Presidência com maior rejeição

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Rejeição a Lula oscila de 55% para 54%, mostra Quaest ; Flávio Bolsonaro se mantém em 56%Rejeição a Lula oscila de 55% para 54%, mostra Quaest ; Flávio Bolsonaro se mantém em 56% - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom e Lula Marques/Agencia Brasil

A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 55% para 54% em uma semana, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) se manteve com uma rejeição de 56%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28.

Ambos continuam como os candidatos à Presidência com maior rejeição. Na pesquisa do último dia 21, 56% afirmavam que não votariam de jeito nenhum em Flávio e 55% em Lula. Ambos estavam tecnicamente empatados no indicador, em razão da margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento.

A pesquisa é a primeira da Quaest após a proibição das bets no País, anunciada por Lula na tarde da última sexta-feira, 25. Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida. A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos.

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A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.

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