Na pesquisa do PoderData, do site Poder360, o maior percentual de reprovação do Governo Lula aparece entre os eleitores evangélicos – 64%. A trajetória histórica da pesquisa mostra que a taxa de reprovação do governo nesse grupo demográfico está em ascensão. Já registra alta de 8 pontos percentuais desde o início do mandato, quando estava em 56%.

A pesquisa foi realizada de 24 a 26 de setembro de 2023. Entre os que se identificam como evangélicos, a administração petista é aprovada por 31% –o mesmo percentual registrado em janeiro. O ápice foi de 34%, na rodada da pesquisa realizada em junho. A pesquisa mostra ainda que entre aqueles que se identificam como católicos –grupo mais próximo do presidente desde a campanha eleitoral– a aprovação também recuou.

Foi de 60% em junho para 57% nesta rodada. Numericamente, trata-se do menor percentual de Lula neste estrato. A desaprovação entre os católicos também está em ritmo de alta. Saiu de 31%, em janeiro, foi para 33% em junho e agora está em 36%. O eleitorado evangélico é um dos estratos de mais difícil penetração para o governo petista.

Durante a campanha, Lula tentou se aproximar do grupo, mas teve dificuldade de crescer. Depois de eleito, não houve grandes esforços do governo para se aproximar dos evangélicos. No início de junho, o presidente foi vaiado ao ser citado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, durante a Marcha para Jesus –um dos maiores eventos para o público evangélico do país.

O presidente foi convidado, mas recusou e não compareceu ao evento. Em contrapartida, em junho, Lula se reuniu com o papa Francisco, líder da Igreja Católica no mundo, no Vaticano. No geral, o governo é aprovado por 48% dos brasileiros. Outros 45% reprovam o governo. Já 7% não sabem como responder.

A diferença entre os percentuais de aprovação e desaprovação do governo registrou o menor nível desde o início do governo Lula: três pontos percentuais Em janeiro, a distância era de 13 pontos percentuais. Apesar de as taxas de aprovação oscilarem dentro da margem de erro desde a posse, a tendência de alta da desaprovação leva os percentuais a uma convergência.