A- A+

São Paulo 'Rejeitado', Mello Araújo recusou participar de 18 reuniões com secretários e o prefeito em 2026 Em entrevista ao Globo, vice-prefeito disse viver 'isolado' e não participar do dia a dia da administração, mas, este ano, ele se negou a comparecer a 75 eventos

O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), recusou a participação em 18 reuniões com secretários e o prefeito, Ricardo Nunes (MDB), entre janeiro e novembro deste ano. Entre os encontros estiveram 11 aberturas da reunião do Comitê de Governo Local, também chamada de Prefeitura Presente. Esse encontro ocorre pelo menos uma vez por mês, sempre em uma das 32 subprefeituras.

Além desses eventos, Araújo também não compareceu a quatro reuniões de secretariado e duas reuniões internas no gabinete do prefeito. Procurado, o vice não quis comentar.

Os dados, obtidos por meio de Acesso à Informação, contrastam com a afirmação de Mello Araújo na última segunda-feira (17). Em entrevista ao GLOBO, o político afirmou se sentir rejeitado e não ter contato com demais membros da administração.

"Não falo (com secretários) e não participo (das reuniões). Vivo totalmente isolado aqui", afirmou.

Além das reuniões, Mello Araújo também evita comparecer a eventos com a presença de Ricardo Nunes e outros membros do governo. Nos 11 primeiros meses de 2026, ele deixou de comparecer a 26 vistorias de obras e a 16 entregas de unidades habitacionais. Já a encontros com empresários e lideranças regionais ele faltou em onze vezes.

Ao todo, as recusas de participações em atos da prefeitura este ano chegam a 75.

'Lobo solitário'

Chamado internamente de "lobo solitário" por secretários e assessores que transitam no quinto andar do Edifício Matarazzo, no centro, onde ficam o prefeito, o vice e os principais secretários, Mello Araújo disse fazer jus ao apelido.

"Eu sou o (Frank) Serpico (policial que denunciou desvios de recursos em Nova York). Ele chegou lá e percebeu que só tinha corrupção. Todos os colegas dele pegavam dinheiro, tinha muita propina, corrupção. O departamento inteiro estava contaminado. E aí ele não aceitava e começou a combater isso. Numa ocorrência que ele vai, de tráfico de droga, o colega não ajuda ele. Ele é baleado, mas sobrevive. O filme é estrelado pelo Al Pacino. Literalmente, às vezes, eu me sinto exatamente como ele. De você querer fazer o certo, só que ninguém quer", disse, na entrevista.

O relacionamento de Nunes e Mello, que nunca chegou a ser próximo, piorou nos últimos dias após o vice publicar denúncias sobre eventos como a Virada Esportiva, ocorrida em setembro, que custou R$ 21 milhões. Nunes disse que o subordinado não toma a cautela necessária ao questionar contratos e que todas as suspeitas são remetidas à Controladoria Geral do Município (CGM). Ao GLOBO, porém, Mello afirma que enviou à CGM uma investigação há mais de um ano e, quando foi questionar o órgão, ouviu que o caso está em sigilo, o que o levou à denúncia pública.

Veja também