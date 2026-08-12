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Governo Federal Relação entre Lula e Alcolumbre 'está destravada', diz José Guimarães após reunião Encontro aconteceu no Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira(12) e não constava na agenda oficial do presidente da República

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, disse nesta quarta-feira, 12, após reunião junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que a relação dos dois "está destravada". Segundo Guimarães, a conversa foi "bem aberta" e representou um "passo gigantesco" para a relação do governo com Alcolumbre.

O ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Participaram da reunião com Lula e Alcolumbre o ministro José Guimarães e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE). O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira(12) e não constava na agenda oficial do presidente da República.

Após a reunião, Guimarães e Leitão falaram com a imprensa. Disseram que a conversa desta quarta foi uma "continuidade" da reaproximação que Lula e Alcolumbre tiveram na semana passada em jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Nós fizemos uma reunião muito importante. Eu, como ministro, a líder do governo do Senado, a senadora Teresa (Leitão), e o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa reunião, o presidente deu continuidade à conversa que havia tido na semana passada com o presidente do Congresso. O diálogo foi retomado a partir daquela reunião anterior, e hoje nós aprofundamos esse diálogo", afirmou.

"Foi uma conversa bem aberta. O presidente colocou o que interessa ao governo. Alcolumbre está avaliando, vai ouvir os senadores. A senadora Teresa, que é a líder, vai ouvir também os senadores. Eu acho que nós demos um passo gigantesco para destravar as pautas e fazermos aquilo que é de interesse do Brasil nesse pequeno período de esforço concentrado", completou

Guimarães disse que foram discutidos nesta quarta o projeto de lei complementar dos combustíveis (que acabou incorporando uma série de outras pautas de interesse do Palácio do Planalto), a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1, a regulação dos minerais críticos e a PEC da segurança. No caso do PLP dos combustíveis, o ministro disse que foi feito um acordo com o Ministério da Fazenda e o do Planejamento sobre o assunto.

Segundo o ministro das Relações Institucionais, "as relações (com Alcolumbre) estão retomadas" e "terão novos encontros daqui para o final de semana". "A ideia é a gente consolidar esse diálogo, que na Câmara já está 100%. E nós queremos que, sob a liderança da senadora Teresa, também no Senado, fique 100% como está na Câmara."

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão, disse que "Alcolumbre se mostrou muito aberto" e que "o diálogo fluiu muito bem, o presidente Lula muito descontraído, e muito esperançoso".

Tanto Teresa Leitão quanto Guimarães se esquivaram quanto ao timing de votação das propostas de interesse do governo, como o fim da escala 6x1 e a PEC da segurança. No caso do fim da escala 6x1, Leitão disse que "ela é uma coisa tão importante que ela precisa ser tratada com essa importância" Questionada se ficaria para depois da eleição, disse que "depende do trâmite interno".

A líder do governo no Senado também afirmou que foi acordado com Alcolumbre a instalação das comissões mistas de seis medidas provisórias nesta quarta-feira, 12, entre elas a MP do fim da taxa das blusinhas.

Questionado sobre um eventual apoio de Alcolumbre formal a Lula, assim como fez o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), Guimarães disse que o presidente do Senado "já tem compromisso com a nossa chapa no Amapá".

"Independente da pauta do Senado, das matérias de interesse do governo, nós temos uma chapa (no Amapá), a reeleição do governador, a candidatura do senador Randolfe e o Davi está absolutamente sintonizado com a reeleição do Lula e com o nosso palanque lá no Amapá", disse.

Alcolumbre complementou que o presidente da República convidou o senador para participar do lançamento da candidatura presidencial em São Bernardo do Campo (SP) no dia 16. Alcolumbre disse que não poderia acompanhá-lo por causa de outros compromissos.

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