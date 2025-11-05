A- A+

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA Relator aliado de Lula apresenta parecer favorável à recondução de Gonet à PGR em comissão do Senado Omar Aziz afirmou que procurador-geral tem experiência para permanecer à frente do Ministério Público

O senador Omar Aziz (PSD-AM) apresenta nesta quarta-feira (5) seu parecer favorável à recondução de Paulo Gonet como procurador-geral da República, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

O parlamentar apresentou seu parecer na semana passada, em que ele afirma que Gonet tem experiência para permanecer à frente do Ministério Público.

"A atuação apartidária e técnica do senhor Paulo Gonet é, aliás, evidenciada pela própria pacificação interna do Ministério Público. Desde sua posse como PGR, já não se verificam divergências ou dissensões radicais com relação à gestão que se iniciou e aos trabalhos realizados", diz o texto do relatório.

Após a leitura do parecer, Gonet deverá ser sabatinado pelos senadores da comissão, o que está marcado para dia 12.

Indicado antecipadamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mais um mandato de dois anos, o chefe do Ministério Público precisará do voto de mais da metade dos senadores para poder continuar no cargo.

Em dezembro de 2023, quando teve o nome aprovado pelos senadores, Gonet recebeu 65 votos a favor e apenas 11 contrários, placar que indicou apoio mesmo entre os opositores ao governo Lula.

Recentemente, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou maioria para condenar Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) citou Gonet e disse que desta vez ele pode enfrentar dificuldades.

Parte dos parlamentares avalia que o desempenho do governo nessa votação servirá como termômetro político ao nome que for enviado para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF), posto que tem como favorito o advogad-geral da União, Jorge Messias.

A interlocutores, Gonet vem afirmando ter a convicção de que razões institucionais republicanas vão prevalecer, como tem ocorrido nas deliberações do Senado.

