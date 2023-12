A- A+

PGR Relator apresenta parecer favorável à indicação de Paulo Gonet para a PGR Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), diz que subprocurador tem "afinidade intelectual e mora" para o cargo

O senador Jaques Wagner (PT-BA), relator da indicação de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República (PGR), apresentou seu parecer sobre a indicação do nome, dando sinal positivo. Para Wagner, Gonet tem “afinidade intelectual e moral” para ocupar o cargo para o qual foi indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 4 páginas, Wagner fala sobre o currículo de Gonet, sua produção acadêmica e carreira jurídica e afirma que ele atende aos requisitos necessários ao cargo.

Como o Globo mostrou, autor de artigos e pareceres alinhados com pautas da direita no passado, Paulo Gonet vem angariando apoio de integrantes da oposição na busca por votos para assumir a PGR. O aceno dos adversários à ascensão do procurador causa uma saia-justa para o Palácio do Planalto, além de provocar cobranças de apoiadores do governo.

O parecer de Jaques será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e lido nesta quarta, 6. Gonet deverá ser sabatinado pelo colegiado no próximo dia 13, juntamente com o indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. A ideia do presidente da comissão, Davi Alcolumbre (União-AP) é que eles respondam aos questionamentos de forma simultânea. Na sequência, os nomes de ambos vão a plenário.

Ontem, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) apresentou relatório da indicação de Dino. No documento de três páginas, o parlamentar recomenda que o Senado aprove a indicação. O pedetista também fala sobre o currículo de Dino e faz elogios à escolha dele para o cargo.

