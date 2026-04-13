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Eleições 2026 Relator da CPI do INSS confirma pré-candidatura ao Senado por Alagoas e diz que PL irá apoiar JHC Alfredo Gaspar ressaltou que apoio ao ex-prefeito não irá ocorrer caso ele opte por ficar na chapa da família Calheiros, ligada a Lula

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL) anunciou, nesta segunda-feira (13), sua pré-candidatura ao Senado Federal por Alagoas. O relator da CPMI que apurou as fraudes do INSS — que também estava cotado para se lançar ao governo — deixou o União Brasil no fim do mês passado para assumir o controle do diretório local do PL. Segundo Gaspar, a chapa será formada em conjunto com o deputado federal Arthur Lira (PP), também pré-candidato ao Senado, além da possibilidade de contar com o ex-prefeito de Maceió JHC (PSDB), que ainda não definiu seu lado nesta eleição.

— A minha pré-candidatura ao Senado é assunto decidido, e será ao lado desse bloco, que tem Arthur (Lira) e JHC — afirmou Gaspar ao GLOBO.

O deputado passou a controlar o PL no estado justamente após a saída de JHC, que foi destituído do comando do partido pelo presidente nacional a sigla, Valdemar Costa Neto.

O ex-prefeito ficou insatisfeito por não ter autonomia para formar sua própria composição política. JHC possui o desejo de lançar ao Congresso sua mulher, Marina Cândia, ou sua mãe, a senadora Eudócia Caldas. Ambas também se filiaram ao PSDB. O arranjo foi vetado pela direção nacional, que já havia prometido uma das vagas a Lira.

Gaspar diz que o bloco formado em torno de sua candidatura é composto por União Brasil, PP e Republicanos. Ele argumenta que, quando assumiu o PL, o partido já tinha uma vaga reservada para Lira, um dos motivos que gerou descontentamento em JHC.

Mesmo assim, de acordo com o parlamentar, o grupo político está unido em torno do desejo de contar com o ex-prefeito da capital na chapa:

— No tocante à candidatura dele (JHC) ao governo, haverá meu apoio, salvo se estiver ao lado do (presidente) Lula — completou Gaspar.

Indefinição

Quando saiu do PL, JHC chegou a ser sondado pelo MDB, partido dos senadores Renan Filho, pré-candidato ao governo, e Renan Calheiros, que tentará a reeleição. Calheiros, inclusive, chegou a convidar publicamente o ex-prefeito para se filiar à sigla, conforme mostrou a coluna de Lauro Jardim, do GLOBO.

JHC deixou a prefeitura com alto índice de aprovação, no último dia 4. Em 2024, levantamento da Quaest mostrou que seu índice de aprovação era de 75%. Jovem e com uma linguagem forte nas redes sociais, JHC costuma ser comparado a João Campos (PSB), ex-prefeito de Recife, que disputará o governo de Pernambuco em outubro.

Em meio à indefinição, os adversários aguardam o cumprimento de acordos firmados pelo ex-prefeito. Em agosto do ano passado, a tia de JHC, Marluce Caldas, foi nomeada pelo presidente Lula (PT) como ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a partir de um cálculo eleitoral do petista para que o prefeito não fosse às urnas neste ano.

Após a renúncia, no entanto, a avaliação é que uma candidatura ao governo prejudica os planos de Renan Filho. Caso opte pelo Senado, no entanto, JHC tende a dificultar a campanha de Lira, seu tradicional aliado no estado.

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