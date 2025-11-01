A- A+

Política Relator da CPI Mista do INSS no "Direto de Brasília" da próxima terça (4) O deputado federal Alfredo Gaspar (UB-AL) vai falar sobre os desdobramentos da investigação de fraudes e descontos indevidos nos benefícios do instituto

O deputado Alfredo Gaspar (UB-AL), relator da CPMI do INSS, confirmou sua presença no meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", da próxima terça-feira (4). Na pauta, os desdobramentos da investigação de um dos maiores escândalos dos últimos anos. Ele vai falar também sobre as próximas convocações para depoimentos.

Entre os que devem ser convocados, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG). Na última reunião da CPMI, Gaspar externou a necessidade em convocar os parlamentares, após o ex-diretor do INSS, Alexandre Guimarães, afirmar ter alçado ao cargo após uma conversa com o deputado Euclydes.

Já Weverton Rocha foi mencionado na CPMI há cerca de um mês por sua ligação com Rodrigo Martins Correa, apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada para investigar fraudes e descontos indevidos nos benefícios do INSS, está em fase de coleta de informações e entrevistas. A comissão já aprovou dezenas de requerimentos, incluindo pedidos de acesso a documentos da Controladoria-Geral da União (CGU), da Polícia Federal, e do próprio INSS, e solicitou prisão preventiva de 21 investigados.

Além de deputado federal exercendo seu primeiro mandato, Gaspar é ex-promotor de justiça, ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas e advogado. O "Direto de Brasília", em parceria com a Folha de Pernambuco, vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além TV LW, de Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

Veja também