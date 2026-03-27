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BRASIL Relator da CPMI do INSS resgata discurso de Barroso contra Gilmar e provoca confusão na sessão Com os ânimos exaltados, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), ameaçou retirar Lindbergh de sala

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), causou tumulto na comissão nesta sexta-feira, 27, após resgatar declaração do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso com críticas ao ministro Gilmar Mendes em 2018. A provocação levou a uma troca de insultos entre integrantes do colegiado.

Gaspar leu um discurso de Barroso, em que afirmou que Gilmar era uma "mistura de mal com o atraso e pitadas de psicopatia". O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) pediu que ele focasse na leitura do parecer. "Isso é um relatório ou um circo?", questionou o petista. "Deputado Lindinho, não estamos falando de Odebrecht", disse Gaspar. "Seu estuprador", respondeu Lindbergh, causando o tumulto. "Cale a sua boca, bandido", treplicou o relator.

Lindbergh foi identificado pelo codinome "lindinho" por delatores da Odebrecht na planilha de repasses de caixa 2 à candidatura do deputado pela empresa.

Com os ânimos exaltados, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), ameaçou retirar Lindbergh de sala. Ele recuou da decisão minutos depois, após apelos sucessivos de Paulo Pimenta (PT-RS), coordenador da bancada governista no colegiado.





Gaspar iniciou a leitura de seu parecer final no começo da manhã desta sexta-feira. Antes disso, para rebater críticas de Gilmar Mendes durante julgamento do plenário que reverteu a decisão de prorrogar a CPMI, o relator citou Barroso.

"Me deixe de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Isso não tem nada a ver o que está sendo julgado", disse Barroso em sessão do STF, em 2018, durante julgamento sobre doações eleitorais. O bate-boca foi transmitido na época pela TV Justiça.

"A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Vossa Excelência é uma desonra para todos nós. Vossa Excelência desmoraliza o tribunal. Já ofendeu a presidente (Cármen Lúcia), ofendeu o ministro (Luiz) Fux, e agora me ofende. O senhor é a mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia", acrescentou na ocasião.

Na sessão do STF realizada nesta quinta-feira, 26, Gilmar, diante de Viana e Gaspar, criticou o vazamento de dados do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pela CPMI do INSS. O julgamento era sobre a prorrogação do colegiado, que foi rejeitada pela Corte.



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