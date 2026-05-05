Relator da escala 6x1 prevê apresentar parecer em 20 de maio e votar no dia 26
O plano de trabalho agenda para a quarta-feira (6) às 14 horas, a primeira audiência pública da comissão, com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, com o tema "Uso do tempo do trabalho"
A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre o fim da escala 6x1 apresentou, nesta terça-feira (5) o plano de trabalhos do relator do colegiado, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), com previsão de divulgação do parecer em 20 de maio e votação na comissão em 26 de maio.
O plano de trabalho agenda para a quarta-feira (6) às 14 horas, a primeira audiência pública da comissão, com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, com o tema "Uso do tempo do trabalho".
Em 7 de maio, está agendado um seminário em João Pessoa (PB).
No dia 12 de maio, às 14 horas, está prevista a segunda audiência com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, sobre os impactos econômicos da proposta. Em 13 de maio, haverá a terceira audiência, sobre "aspectos sociais".
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No dia 14 de maio, a comissão realizará um seminário em Belo Horizonte (MG).
Em 18 de maio, às 14h, haverá a quarta audiência do colegiado, sobre a perspectiva dos empregadores, com representantes de entidades dos empresários. Em 19 de maio, às 14 horas, será a vez das centrais sindicais participarem da quinta audiência, sobre a perspectiva dos trabalhadores.
Um dia após a apresentação do relatório, a comissão realizará em 21 de maio um seminário em São Paulo.