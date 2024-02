A- A+

Vetos Relator da LDO pede a Pacheco análise de vetos de Lula a emendas no início de março Presidente do Congresso Nacional tem a prerrogativa de chamar sessão. Governo vetou R$5,6 bilhões em emendas

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Danilo Forte (União-CE), pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a convocação de sessão do Congresso Nacional para análise dos vetos do presidente Lula à parte das emendas de comissão, no valor de R$5,6 bilhões, e ao calendário de execução das verbas parlamentares. Forte apresentou o requerimento à Comissão Mista de Orçamento (CMO), que foi lido pelo presidente em exercício, Luciano Amaral (PV-AL).

O governo vem tentando evitar a derrubada dos vetos, prometendo compensações aos parlamentares. Entre elas, a devolução de parte da verba vetada para ministérios de origem que saíram perdendo, como Esporte e Turismo. Outra promessa foi a apresentação de um cronograma para pagamento das emendas, dando previsibilidade aos deputados. A opção poderia substituir o calendário antes estabelecido na LDO.

Na sessão de volta do Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez um discurso repleto de recados diretos. Ele afirmou que o Orçamento “pertence a todos”, não só ao Executivo, e cobrou o cumprimento de acordos — mensagem direcionada ao ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), com quem está rompido. O acirramento da tensão levou a um encontro com Lula, em que combinaram que o jogo, de agora em diante, “está zerado”, segundo disseram interlocutores de ambos.

