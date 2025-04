Relator da maior aposta de Lula, Lira diz que 'honraria' ocupar cargo de vice de Bolsonaro

A- A+

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira(PP-AL), foi evasivo ao ser questionado se seria vice do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) numa eventual chapa na eleição de 2026. Relator na Casa do projeto que eleva a faixa de isenção de imposto de renda, considerada uma das grandes apostas Luiz Inácio Lula da Silva para alavancar sua popularidade, Lira respondeu que assumir o posto "em qualquer chapa" seria honroso.

Em entrevista em Alagoas, Lira respondeu se seria vice de Bolsonaro ou senador na disputa do ano que vem. "São dois cargos que honrariam qualquer brasileiro. Ser vice-presidente da República em qualquer chapa e ocupar uma vaga no Senado Federal, a Casa dos estados, são dois cargos muito honrosos", declarou, complementando que o momento é de "discutir com muita tranquilidade com nosso grupo político".

Lira tem defendido a interlocutores que sejam resgatados trechos de um projeto aprovado pela Casa quando ele era presidente da Câmara, em 2021, e que não avançou no Senado. As ideias de Lira de mudança no projeto do governo ainda não foram apresentadas para o governo. O relator fez apenas contatos telefônicos e deve marcar nos próximos dias uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Há um entendimento no governo de que a proposta de aumento da faixa de isenção do IR tem o objetivo de promover justa tributária, o que serviria de bandeira para Lula, caso ele dispute a reeleição.

A última pesquisa Datafolha mostra que 76% da população apoia uma cobrança maior de imposto de renda para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês. O apoio à taxação dos mais ricos é superior ao percentual da população que defende a isenção de IR para quem recebe até R$ 5 mil, que é de 70%.

