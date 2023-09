Relator da PEC da Anistia amplia afrouxamento de punição contra descumprimento de cota feminina

A- A+

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Anistia ampliou em seu texto o afrouxamento às regras e punições sobre a cota de candidaturas femininas. O deputado Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) incluiu em seu texto um parágrafo que foi retirado da minirreforma eleitoral, após críticas de especialistas. O trecho impossibilita a punição pelo descumprimento de cota, quando a decisão judicial implicar na cassação de uma mulher.

“Não serão aplicáveis sanções que resultem na perda do mandato ou que acarretem inelegibilidade de candidatas ou candidatos eleitos por partidos que não tenham preenchido a cota mínima de candidaturas do sexo feminino nas eleições de 2022, quando a decisão judicial implicar redução do número de candidatas eleitas”, diz o trecho.

Em maio deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), por quatro votos a três, cassou a chapa de deputados estaduais do PL, eleita em 2022. O resultado atingiu duas deputadas.



A deputada federal Fernanda Melchiona (PSOL-RS) vê um conflito de interesse entre o relator da PEC da Anistia e o caso do Ceará, por ambos serem do PL. Ela foi um dos parlamentares que pediu vista e, com isso, adiou a votação da PEC da Anistia, nessa quarta-feira, 13, na comissão especial que analisa o tema, após Rodrigues ler seu parecer. A votação poderá ocorrer após o prazo de duas sessões no plenário da Câmara.

—É evidente que um relator interessado em derrubar uma decisão da Justiça do Ceará, é uma questão de impedimento. Há um partido político que está sendo beneficiado por um jabuti gigante—afirmou Melchiona.

A inclusão do artigo foi elogiado pela deputada Bia Kicis (PL-DF).

—O escopo da cota é eleger mulher e colocar elas nas política. Tirar mulheres que foram eleitas é um absurdo sem tamanho— afirmou Kicis.

O texto prevê a retirada de punições para legenda que não cumpriram a cota de recursos públicos para candidaturas de acordo com critérios de cor e gênero. O texto também prevê incluir na Constituição a obrigatoriedade de partidos distribuírem no mínimo 20% do fundo eleitoral aos candidatos negros e pardos.

A medida, na prática, diminui a quantidade de recursos disponíveis a esses grupos. Atualmente, a regra em vigor prevê que os recursos serão proporcionais ao número de candidatos negros e pardos. No último pleito, mais de 50% se autodeclararam assim.

O relatório prevê livrar os partidos de qualquer punição por irregularidades nas prestações de contas antes da data da promulgação da PEC. Os partidos serão anistiados pela falta de repasses mínimos para candidatos negros e mulheres nas eleições de 2022.

O texto também limitar a punição por irregularidade aplicada aos partidos pela justiça eleitoral a 10% do valor recebido do fundo partidário mensalmente por cada legenda.

Veja também

CPI do MST Arthur Lira prorroga CPI do MST por mais uma semana